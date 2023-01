Per frenar la degradació de la Muralla de Manresa, declarada també Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), es destinaran 88.000 euros enguany.

Per una part, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha concedit a l'Ajuntament de Manresa una subvenció per a la conservació arqueològica, manteniment i millora de la Muralla de Manresa, sector sud per un import de 34.678 euros, xifra que equival al 50% del pressupost del projecte, d'un valor total de 69.356 euros.

Els treballs d'aquest tram de muralla —on estan ubicats els Jutjats de Manresa— tenen l'objectiu de dignificar l'entorn d'aquest edifici a partir d'obres de conservació, manteniment, neteja i millora urbana, per evitar-ne la progressiva degradació.

D'altra banda, la Diputació de Barcelona ha concedit un ajut en forma de recurs tècnic per a la redacció del Pla Director per a la millora i manteniment de la Muralla de Manresa, en el sector sud – est, amb una aportació de 9.000 euros, xifra que equival al 50% de l'import total del cost del treball.

La redacció d'aquest Pla Director té l'objectiu de fer una planificació acurada de com s'han d'abordar les tasques de consolidació i restauració del tram de Muralla sota el parc de la Seu, entre la plaça de la Reforma i el carrer Codinella.