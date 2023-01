«Les coses no s’han de voler fer per reial decret»

Faustí Fíguls Llurda és el paradigma d’un bon grup de persones, molts de la seva generació, que, sense buscar el protagonisme, són cabdals per al bon funcionament de les entitats. En el seu cas, des de fa més de dues dècades està implicat en l’Associació de Veïns i Veïnes de Valldaura, a Manresa. Fa costat a l’actual presidenta, Josefina Portell, i, abans, a Pablo Fernández Poderoso, en ambdós casos persones carismàtiques de la vida local. Fíguls, nascut a Manresa fa 75 anys, ha tingut al llarg dels anys una notable projecció al Bages com a esportista i com a integrant tècnic d’equipaments i companyies de teatre amateur. La seva activitat professional sempre ha estat lligada al sector de l’electricitat, primer amb l’empresa familiar i, posteriorment, amb Forces Hidroelèctriques del Segre, que va ser Fecsa i, més endavant, Endesa. De forma altruista, Fíguls assumeix el càrrec de coordinador, que, a la pràctica, vol dir haver d’estar pendent del dia a dia de l’entitat veïnal. Ha estat a la junta executiva de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Manresa, en les etapes de Josep Rueda i Enric Martí. De la Federació, també en va ser tresorer del 2017 al 2021.

De ben jove, com a futbolista, vostè jugava de porter. Una posició on no es pot badar.

Als vuit anys m’entrenava amb l’equip dels Frares, però aviat ja em vaig incorporar al Gimnàstic, aleshores a la zona de Santa Clara. Bona part de la meva vida esportiva va ser en aquesta entitat, excepte tres anys a Castellbell i el Vilar, on també m’hi vaig sentir molt a gust i ben tractat. L’any 1968 em va fitxar el Cardona, però al quart partit vaig plegar perquè no van complir les condicions pactades. Vaig tornar al Gimnàstic fins al 1972, quan, per un accident, vaig haver de deixar la pràctica esportiva. Com a porter em van posar el sobrenom de ‘gato negro’.

És curiós que va combinar esport i teatre.

Cada setmana amb el pare i el germà érem a Els Carlins. La família hi estàvem implicats en la part elèctrica i il·luminació de les obres de teatre. Hi havia actuacions rellevants, incloses dues passions. Quan jo tenia 18 anys, el pare, que feia molts anys que estava vinculat amb diferents espais escènics de la ciutat, va facilitar el relleu. També vaig formar part de l’equip teatral de la Badia-Solé que dirigia Josep Torras, a l’edifici del que ara és l’escola Joviat. L’empenta del grup va comportar el trasllat de les activitats al teatre Conservatori. L’elenc, fa uns divuit anys, va derivar en els Comediants de Valldaura, vinculat amb la nostra associació de veïns i sota la direcció de Rossend Mata. Des de poc abans de la covid, l’activitat teatral està aturada.

Molts anys amb grups de teatre, però sempre darrere el teló?

Només dues vegades, a Els Carlins, quan era petit, em van fer sortir a l’escenari. Mai no he tingut vocació d’actor.

Com es va vincular amb l’associació de veïns?

Coneixia l’antic president, el Pablo Fernández, i el lligam inicial va ser el grup de teatre. Durant tres anys vam organitzar uns Pastorets infantils, amb molta implicació de la canalla, que, fins i tot, va fer els decorats A la junta hi vaig entrar a finals de la dècada dels noranta. I amb la Josefina Portell ja són 13 anys.

Per què sempre s’ha quedat en un segon pla?

M’hi trobo a gust. Tinc molt clar que aquí la presidenta és la Josefina. Si ella en algun moment no pot, assumeixo la seva representació. I a la junta hi ha més persones que estan preparades.

La seva feina és altruista, però s’hi passa moltes hores.

Durant el dia, em passo més hores a l’associació de veïns que a casa. Tenim dos espais. Als matins soc més a La Nostra Llar i, a la tarda, prioritzo la gestió, als locals socials. Fem moltes activitats, de tota mena, s’han de preparar i coordinar. Tot ha d’encaixar.

Motivar els joves no és fàcil.

Ara costa molt trobar gent, de qualsevol edat, que vulgui venir a ajudar les AVV. A les activitats que programem hi ha una bona resposta, però per organitzar-les som pocs. A vegades hi ha gent que col·labora però que no està acostumada a treballar en equip. Les coses les hem de fer entre tots i la junta, amb la presidenta al capdavant, és qui té la darrera paraula. És bo que per fer gestions davant l’Ajuntament, els bancs o altres organismes, les associacions disposin de persones amb experiència i llibertat d’horaris.

Com funcionarien moltes entitats sense la participació activa de persones com vostè?

Professionalitzar les associacions és inviable. Cal que molta més gent s’hi impliqui. Actualment, tendim a l’egoisme, a vetllar per allò nostre.

Però la seva funció també deu tenir coses agraïdes.

Em sento bé fent aquestes tasques de coordinació i veig que l’entitat rutlla, la qual cosa sempre és gratificant. Si veiés que l’entitat anés coixa, ho analitzaria diferent.

Per ocupar el lloc on és, cal tenir un caràcter especial.

S’ha de ser tranquil i pausat. Les coses no s’han de voler fer per reial decret. Cal evitar qualsevol actitud que pugui ferir. En l’època que treballava a la companyia elèctrica, havia de coordinar equips amb el màxim de tacte humà.

Fa poc heu estat capaços d’organitzar un gran mercat de segona mà.

Mesos enrere vam fer una primera prova a la plaça 8 de març, amb una vintena de parades. Ara, fa poques setmanes, amb l’important suport tècnic de la Gisela de la FAVV, l’hem fet realitat al carrer de Francesc Moragas, a prop de dos grans supermercats amb uns fluxos importants de gent. Hi han col·laborat també els barris de Vic-Remei, Cal Gravat i els Comtals. Va ser molt atractiu veure l’oferta d’un total de 92 parades. Molts dels participants ens van fer arribar missatges de satisfacció per com havia anat el mercat. La intenció és que aquest mercat torni a tenir vida el maig vinent, a Vic-Remei, segurament davant de la Fàbrica Nova.

Faci’ns una anàlisi de com veu actualment les associacions de veïns.

Si no hi ha més implicació, disminuirà la vitalitat de les entitats veïnals.

Heu adaptat nous serveis de cara a la immigració que ha arribat al barri els darrers anys?

Fem cursos de català per facilitar la seva integració. Majoritàriament, són senyores molt amables a l’associació i també quan te les trobes pel carrer. D’altra banda, tenim la biblioteca, un espai adient per a l’estudi, on una part dels usuaris són nens i nenes, descendents de nouvinguts. On hi ha algun enrenou és a la pista esportiva de la plaça 8 de Març, amb joves que no sempre es comporten amb el respecte que caldria i que no s’adapten.

Quan us trobeu amb l’Ajuntament, quines són les principals reivindicacions?

Abans i ara, sempre hem demanat que la Policia Local passi més pel barri. A banda, tenim un repte, com a ciutat, que és la fàbrica dels Panyos, cal rehabilitar-la i donar-li usos. Amb el pla Zapatero, fa més de deu anys, es va fer la teulada i el terra de l’última planta. Durant molt de temps es va parlar que en una de les plantes s’hi construiria una residència d’avis, amb places privades i també de concertades, però no s’ha avançat. Una altra proposta, ara congelada, és que acollís un Centre d’Atenció Primària. El nostre CAP de referència és a Sant Andreu, que queda lluny, sobretot per a les persones més grans o amb problemes importants de salut. Els Panyos era candidata, segons el mateix Ajuntament, a ser la seu de les oficines de les delegacions de la Generalitat a la Catalunya central, però això ja hem vist que ha quedat del tot descartat perquè va a la Baixada de la Seu i voltants. És necessari que es defineixin els usos d’aquesta antiga fàbrica.

Com a positiu, us han posat alguns bancs nous a la plaça 8 de Març.

És cert que s’han renovat bancs més propers al carrer del Cós donat que, en aquesta zona, hi vam voler plantar un arbre i posar una placa commemorativa en homenatge als que van lluitar contra la covid. Però ho tenim tot a mitges. Fa quatre anys l’Ajuntament ens va prometre que milloraria l’espai de lleure, inclòs la part de petanca. No s’ha fet. Les antigues travesses de fusta comporten perill, tant per a la canalla com per a la gent gran. A més a més, quan plou, la sorra corre avall.