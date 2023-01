Les rebaixes arranquen a Manresa amb un bon nivell de demanda

La campanya de rebaixes ha començat amb empenta a Manresa, segons els comerciants consultats per aquest diari. Tot i que diumenge el temps no va acompanyar, des de dissabte hi ha hagut animació a les botigues i un bon nivell de vendes.

Mitja dotzena de comerciants de Manresa consultats per Regió7 han explicat que la campanya de Nadal ha estat positiva en línies generals, però això no ha impedit que l’arrancada del període de descomptes estigui sent també prometedora. Subratllen que la incertesa que domina en l’economia feia témer un comportament més conservador del consumidor.

La presidenta de la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa (UBIC), Tània Infante, explica que , tot i que les vendes de la campanya de Nadal han estat similars a les de l’any passat en volum total, el nombre de productes que s’ha despatxat ha estat menor perquè eren més cars.

Per a Rosa Pina, propietària de la botiga Peiro, situada al carrer Àngel Guimerà, el fet que les rebaixes comencessin en dissabte ha estat molt positiu perquè «els caps de setmana tothom té festa i el primer dia de descomptes engresca la gent».

Pina ha explicat que, d’uns anys ençà, les rebaixes han canviat molt el seu format. «Abans la gent esperava molt a comprar-ho tot per les rebaixes i ara els hàbits de consum són molt diferents», deia.

A Peiro ja no fan primeres, segones i terceres rebaixes perquè «si comencem les rebaixes amb descomptes molt petits com del deu o quinze per cent i després els anem augmentant com es feia antigament fins a més de la meitat del preu original, no vindria ningú expressament pels descomptes». Pina declarava que ara només es fan unes rebaixes i una «rematada final» la darrera setmana.

La botiguera va destacar que, tot i que hi ha compradors de tota mena, «hi ha persones que van venir uns dies abans a fitxar alguns productes i el dissabte estaven a la porta del local a primera hora per veure si havien baixat o no de preu».

El mes de desembre va haver molta feina als comerços, sobretot de roba i calçat. Quant a la duresa del treball, una dependenta de la sabateria Nails, Georgina Duran, confessa que encara que la campanya nadalenca ha anat molt bé, «és molt dur per les dependentes treballar els festius».

Duran detallava que a la sabateria van començar les rebaixes el dia dos de desembre. «Normalment, les grans empreses sí que comencen el dia de després de Reis, però el petit comerç ho fem abans», explicava. Confessava que per fixar la data d’inici es fixen molt en el que fan les botigues de la competència perquè «quan algú comença amb els descomptes ho hem de fer tots».

El fet d’haver començat les rebaixes uns dies abans va permetre que la gent pogués anar a la sabateria a buscar-hi els darrers regals de les festes. Durant els primers dies de rebaixes també va haver força afluència, a part de per les vendes, pels canvis de regals.

Duran explicava que com s’ha treballat tant durant la campanya de Nadal, els magatzems s’han anat buidant i queda poc producte per posar amb descomptes. «El fet que tinguem tan poc estoc de sabates en comparació amb anys anteriors en la mateixa època és una bona prova de com de bé van anar les vendes abans de Nadal i la primera setmana de rebaixes avançades», deia.

La dependenta pensa que una altra de les claus de les bones xifres que ha obtingut la sabateria és el fet que «cada any és més habitual regalar sabates per Nadal».

Preus que pugen i baixen

Eva Compte, manresana que dissabte passejava pel centre de Manresa pensa que «està bé comprar alguns productes específics en rebaixes, però hi ha algunes botigues que apugen el preu unes setmanes abans per després deixar-lo igual que estava i vendre que està amb descompte». Compte pensa que abans d’adquirir els productes cal fer una comparació de preus i qualitat en diferents establiments.

Francisco Rojas també va anar a fer compres el primer dia de les rebaixes, però va assegurar que no es fixa en els descomptes, només en la qualitat de les peces de roba. «Jo només compro dues vegades a l’any: a l’estiu i a l’hivern, per això compro el que més m’agrada i em sembla de millor qualitat, si té descompte millor, però no m’hi fixo gaire», explicava el manresà.

El propietari de la botiga Iglesisas Moda, Valentí Cardona, va assegurar que la campanya de Nadal va ser tot un èxit i fan unes previsions molt positives de cara a tot el període de descomptes. Per a Cardona, una de les claus de l’èxit de la seva botiga durant la campanya nadalenca va ser la tornada completa de l’oci nocturn i les trobades familiars. «Aquest any hem venut molts articles de festa i la veritat que ha estat un plus addicional que ens ha anat molt bé per les vendes», subratllava.

A més a més, Cardona creu que la confiança que els clients tenen en la botiga és la clau indiscutible de totes les seves campanyes. «Els nostres clients saben que quan fem rebaixes abaixem els preus de veritat i que es poden trobar joies».