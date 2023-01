El Banc de Sang i Teixits de Manresa ja té guanyador de la llumeneta que va organitzar durant les festes de Nadal entre els donants que hi van anar. El guanyador va triar a l'atzar el número 603, que coincideix amb les últimes tres xifres del sorteig de la Loteria del Nen. És un donant habitual que abans anava a les campanyes mòbils que es muntaven al centre de Manresa però, des de fa uns anys, s'ha acostumat a anar a la seu fixa, a l'Hospital Sant Joan de Déu, perquè diu que li és més pràctic. S'ha endut a casa una panera de Nadal, gentilesa dels col·laboradors del Banc de Sang i Teixits: Abadal, Mengem Bages, Dolç i Sec, Sarrió S.L. i l'Associació de Donants de Sang del Bages. Diu que mai li havia tocat cap sorteig i està agraït de poder compartir els diferents productes amb els de casa.

Com sempre, el Banc de Sang i Teixits no s'atura. A Catalunya calen 1.000 donacions al dia per fer front a les necessitats dels pacients. Les festes i el fred són dos motius que provoquen que menys persones vagin a donar sang. Malgrat això, 500 persones s'han acostat a l'Hospital Sant Joan de Déu per regalar sang i participar en la llumeneta. Durant aquestes festes també es van acostar al Banc de Sang personatges emblemàtics com ara el Pare Noel.

Avui dimarts, el BST té sang per als propers quatre dies, si bé l'òptim són entre 8 i 10 dies, i les reserves dels grups sanguinis A- i O- estan especialment baixes. Per aquest motiu, demanen que tothom que es trobi bé de salut en vagi a donar les setmanes vinents.

Per acabar, recorden que, durant aquest gener, se celebrarà la Marató de Donants de Catalunya. Manresa acollirà aquest esdeveniment el dilluns 16, el dimecres 18 i el dijous 19 de gener (de 9 del matí a 8 del vespre).