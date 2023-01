Les deixalles que genera Manresa han augmentat un 23% la darrera dècada

Els manresans cada cop generen més deixalles. Les dades de l’Agència de Residus de Catalunya mostren que a Manresa han augmentat el 23% durant els darrers deu anys.

És un augment molt significatiu que va en la direcció contrària al discurs de creuada per la preservació del mediambient i contra el canvi climàtic.

Els números mostren que a Manresa es van generar l’any 2011 30.732 tones de residus, una quantitat que el 2016 va pujar a 32.855 tones i que el 2023 es va enfilar fins a 38.681.

Es tracta d’un salt en deu anys de gairebé vuit mil tones, el 26% més.

Si la comparativa es fa en relació al volum de població, el 2011 cada manresà va generar 401 quilos de deixalles; el 2016 van ser 439 quilos i l’any passat, 494 quilos, el 23% més entre la primera i la darrera xifra.

Hores d’ara ens movem a l’entorn de mitja tona de residus per habitant.

Com es veu no hi ha una tendència a la baixa sinó clarament a l’alça, ja sigui per la quantitat de productes i materials a consumir o pels quilos d’envasos utilitzats, ja siguin cartró, plàstic o vidre.

D’altra banda, hi ha hagut un augment del percentatge del total que va a parar a reciclatge.

El 2011 es reciclava el 39% del total; el 2016 va ser el 40% i el 2021 el 48%. Caldria veure, com s’apuntava anteriorment, en quina mesura augmenta el volum de reciclatge l’increment d’embalatge utilitzat.

Un aspecte esperançador és que el creixement de tones de la selectiva és molt superior al de les que van a parar al parc ambiental de Bufalvent per ser colgades a l’abocador.

Menys orgànica

Observant les dades es constata que a Manresa es recull menys orgànica ara que fa 10 anys.

Les dades del 2021 són de 3.272 tones quan el 2011 van ser separades selectivament 3.423 tones.

Aquesta reducció es produeix en una ciutat que ha guanyat habitants, així que encara és més substancial si es fa la divisió pel nombre d’empadronats.

Un altre aspecte a tenir en compta, però, és que la reducció va ser molt més significativa l’any 2016, quan les tones de deixalles orgàniques no només van baixar de les tres mil tones sinó que ho van fer molt significativament fins a 2.648.

Si es té en compta això, els darrers anys hi ha hagut una tendència a incrementar el nombre de tones.

Pel que fa a la recollida de cartró i paper, l’any 2021 va ser pràcticament la mateixa que el 2011.

La variació és de només sis tones entre un any i l’altre. En aquest cas també va baixar de forma molt notable la recollida de paper i cartró el 2016 i els darrers anys ha anat creixent.

La recollida de vidre sí ha tingut una tendència a l’alça, tal i com es pot apreciar en el gràfic, i el mateix passa amb els envasos, però en aquest darrer àmbit d’una forma més accentuada.

Així mentre que el 2011 a Manresa es van recollir selectivament 1.125 tones d’envasos lleugers, el 2021 van ser 1.572.

Com es pot apreciar es tracta de l’augment més significatiu i encaixa amb els nous hàbits de consum i la proliferació de les compres per Internet.

Cal recordar que des del 2020 el llindar exigit per la Unió Europea de recollida selectiva és superior al 50%.

Aquest llindar creixerà fins al 55% el 2025 i arribarà al 65% el 2035.

Davant el convenciment que la recollida selectiva té un impacte directe en el medi ambient, el canvi climàtic i l’economia i que les campanyes de sensibilització han tocat sostre s’insta els ajuntaments a desplegar sistemes porta a porta o de contenidors tancats.