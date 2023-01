Manresa: Els principals deures pendents del consistori

Si es posa la lupa sobre els eixos d’actuació que es va imposar per aquest mandat l’actual govern municipal de Manresa, format per Esquerra i Junts, i es mira no sobre la feina feta sinó la que queda per fer emergeixen necessitats que encara necessiten molt treball i encert perquè estiguin cobertes.

Per exemple, en l’eix de Manresa ciutat verda i sostenible el grau de compliment que se li atorga és del 64%, però això no treu que el govern municipal reconegui explícitament que resta pendent d’assolir el 95% de la feina prevista aquest mandat per resoldre la discontinuïtat dels itineraris ciclistes i el 90% pel que fa als itineraris de vianants amb la xarxa de camins.

No s’ha obert l’oficina per a la transició energètica i l’emergència climàtica, no s’ha constituït la Comissió per a l’Emergència Climàtica, no s’han adoptat mesures per reduir i millorar la recollida de residus en festes i actes públics, no s’han implantat protocols d’avís a la població sensible en casos de presència d’ozó o al·lergens.

A les beceroles es troba redactar el Pla Director del Verd Urbà (5%); promoure l’estalvi i la reutilització d’aigua (10%); millorar la connexió entre la Balconada i Sant Pau (10%), millorar l’accés a sota el Pont Nou des de la carretera de Cardona (15%), obrir un pas proper al riu al nord de l’eix transversal (10%) o fomentar l’autocompostatge individual i col·lectiu (10%).

Pel que fa a l’eix de Manresa, ciutat dinàmica i d’oportunitats queda molta feina per fer a l’hora de desenvolupar nous espais on desplegar activitat econòmica industrial i millorar-ne els existents.

Cal desenvolupar el polígon industrial del Pont Nou, desencallar l’ampliació del polígon industrial dels Comtals, completar el Parc Tecnològic i treballar a partir de les eines de planejament per poder disposar de parcel·les grans. També, impulsar un clúster de la indústria de l’automoció a la comarca per avançar cap a la descarbonització.

Rehabilitar el Centre Històric

Per fer de Manresa una ciutat de trobada i acollidora seria necessari impulsar habitatges per a joves i desenvolupar projectes d’habitatge cooperatiu, crear un observatori social permanent, elaborar un pla d’equipaments de serveis socials, aprovar un nou pla d’atenció a les persones amb discapacitat, un nou pla d’igualtat LGTBI, un protocol d’actuació davant els feminicidis i vetllar perquè el Departament de Drets Socials de la Generalitat incrementi el nombre de places públiques per a persones amb dependència, discapacitat o situacions d’especial vulnerabilitat.

En quant a la ciutat cívica, propera i compromesa cal arribar al 0,7% solidari, millorar les oficines d’atenció ciutadana i desenvolupar un programa de rehabilitació dels edificis del Centre Històric serien tres fronts oberts.