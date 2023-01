El candidat a l’alcaldia de Manresa pel Front Nacional de Catalunya, Sergi Perramon, proposa utilitzar drons per donar una primera resposta a una trucada d’emergència i lluitar contra la delinqüència. És una de les propostes que l’alcaldable presentarà de cara a les pròximes municipals del maig vinent.

Front Nacional considera que Manresa no és una ciutat segura, i que a «part de les polítiques que es puguin realitzar per abordar el problema d’arrel, volem disposar d’un cos de policia modern i adaptat als nous temps». Afirma que «els agents han de gaudir d’una tecnologia d’avantguarda que els permeti afrontar les situacions de criminalitat de la manera més àgil i resolutiva possible».

D’aquí la idea dels drons que, segons el Front Nacional, ja funciona en algunes ciutats dels Estats Units, on fan una primera intervenció per analitzar una possible situació d’emergència.

La candidatura de Perramon afirma que en cap cas els drons farien tasques de vigilància, sinó que s’activarien en el moment de rebre un avís sol·licitant la intervenció de la policia. Uns agents especialitzats posarien en marxa l’aparell i la informació que aportés aniria directament a les patrulles alertades del cas. D’aquesta fora els «agents a peu del carrer podrien tenir ulls a l’escena» en un màxim de dos minuts i tenir més informació per gestionar-lo.

Un cop el dron hagués acomplert la seva funció d’anàlisi i informació, tornaria a la seva base, que segons el Front Nacional hauria de ser en un lloc estratègic per cobrir el màxim de superfície de la ciutat en el menor temps possible. També n’hi podria haver vàries d’escampades per Manresa, de bases.

La candidatura de Perramon considera que a diferència de les càmeres de vigilància estàtiques, la possibilitat de vandalitzar un dron és gairebé nul·la.

Totes les actuacions del dron quedarien registrades en un informes policials que serien públics, proposa.