La colla castellera Tirallongues de Manresa celebra enguany el 30è aniversari de la fundació de l'entitat. Per aquest motiu, els castellers manresans van iniciar un procés participatiu de dissenys d'un logotip per representar la colla durant tota la temporada 2023, així com tots els seus actes i el marxandatge.

Paula Terra Bosch, manresana i dissenyadora gràfica de professió, ha estat la guanyadora, amb una de les dues propostes que va presentar. El logotip guanyador, escollit per un jurat compost per membres de la junta directiva i la junta tècnica dels Tirallongues, i per dissenyadors professionals, presenta un disseny format per diversos elements, com l'escut de Manresa, una pinya, un pilar en números romans que indica el 30è aniversari i un element a la part inferior que parla de l'entorn i del territori.