El govern d'Ucraïna ha difós un comunicat en el qual agraeix l'ajuda humanitària rebuda per la Fundació del Convent de Santa Clara. Explica que el camió amb l'ajuda hi ha arribat des de Barcelona i que la càrrega els ha estat lliurada directament. En concret, els guardes de la frontera van rebre cinc equips per a quiròfans i prop de 1.300 nòrdics. "Tots els recursos materials aniran a les regions de l'est d'Ucraïna, on els guardes de la frontera lluiten contra l'enemic".

Recorden que "gràcies a l'esforç de la Fundació del Convent de Santa Clara, amb sor Lucía al capdavant, així com de l'Associació de Voluntaris de CaixaBank i de l'Asociación Mensajeros de la Paz, el Servei Estatal de Fronteres d'Ucraïna ha rebut més de 60 vehicles, més de 50 dels quals destinats a finalitats mèdiques, així com tones de medicaments i d'equips mèdics". Els agraeixen l'ajuda "contra els invasors". Fa uns dies, Caram va penjar a Twitter un vídeo des de l'empresa Masias, on estaven fabricant els nòrdics que s'han enviat a Ucraïna. La monja argentina establerta fa dècades al convent de Santa Clara de Manresa, on dissabte van celebrar el Nadal ortodox amb una festa on van assistir un centenar d'ucraïnesos, s'ha bolcat en l'ajuda a aquest país d'ençà que hi va començar la guerra amb Rússia, aviat farà un any. Cargamos un trailer con nórdicos para #Ucrania #GrupMasias

También equipos para quirófanos donados por el @hospitalclinic @jmcampis

Tenemos el reto de enviar 20 generadores y 15 motosierras

Nos ayudáis?

Bizzum 05122

Número de cuenta

ES43 2100 3093 0722 0031 6970@fundsantaclara pic.twitter.com/WwrBdCwvLF — Sor Lucía Caram (@sorluciacaram) 3 de enero de 2023