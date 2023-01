L’Ajuntament de Manresa ha aprovat en Junta de Govern les bases per al concurs destinat a elegir l'equip d'arquitectes que haurà de redactar el projecte de la segona fase de rehabilitació de la Torre Lluvià, amb la previsió és que estigui redactat a l’estiu. Les obres comptaran amb el finançament de 815.000 euros dels fons Next Generation. El concurs públic per a la redacció del projecte ja ha estat publicat al Perfil del Contractant i el termini de presentació d’ofertes clou el 26 de gener.

L’actuació aprovada proposa completar la rehabilitació de la Torre Lluvià que es va dur a terme entre els anys 2012 i 2015, seguint els mateixos criteris de balanç entre la conservació del patrimoni i el millor comportament energètic possible de l'edifici. La redacció del projecte tindrà per objectiu definir els acabats interiors i les instal·lacions, pendents de ser executats, per ubicar-hi espais administratius i de serveis. En aquests moments, s’està treballant la possibilitat de destinar-hi projectes d’àmbit mediambiental. L’actuació abarca una superfície de sostre construït d’uns 900 metres quadrats.

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana va aprovar la sol·licitud de l’Ajuntament de Manresa per incloure la Torre Lluvià al programa de rehabilitació d’edificis públics finançats per la Unió Europea. La inversió dels fons Next Generation serà de 815.772,23 euros. L’altra obra de Manresa que serà finançada pel mateix programa és la rehabilitació de l’Anònima, on els fons Next Generation hi destinen 2.853.565 euros.

Una casa modernista en plena Anella Verda

La Torre Lluvià o Vil·la Emilia, propietat de l’Ajuntament de Manresa, està declarada Bé Cultural d’Interès Local. Construïda l’any 1896, és una casa d’estiueig modernista amb elements historicistes que es troba situada en plena Anella Verda de Manresa, tot formant part de l'itinerari de la Riera de Rajadell. El seu disseny va ser encarregat també a Ignasi Oms i Ponsa. L'edifici principal és una casa senyorial de caràcter residencial-rural, envoltada de camps de conreus i bosquets