L’últim cop que es va buidar el llac del parc de l’Agulla (com es farà ara durant un mes) va ser el febrer del 2011. Unes fuites detectades al llit del llac van fer decidir a Aigües de Manresa a rebaixar a la meitat el nivell de l’aigua i poder fer les obres necessàries per reparar els desperfectes que causen filtracions. L’operació es va posar en marxa a principis de mes.

Ara es tornarà a buixar però amb l’afegit que les obres són més importants i es tancarà el parc durant tres setmanes per qüestions de seguretat.

La sorpresa dels tècnics quan el llac va quedar mig buit fa 12 anys va ser tot el que va aparèixer al seu interior. De tot. Fins i tot un vehicle, un Fiat Uno que havia estat robat quatre anys abans. Mossos d’Esquadra van comprovar que no hi hagués ningú a dins abans de retirar-lo.

També van aparèixer cadires o una carreteda de mol·lusc de l’espècia Anodonta cygnea. Segons van explicar tècnics d’Aigües de Manresa, la seva presència era un indicador de la bona qualitat de l’aigua de l’Agulla.

El parc es va tancar un dia. Va ser ja cap a finals de mes quan es va fer una captura massiva dels peixos que hi havia al llac. Es van fer descàrregues elèctriques a l’aigua per estebornir-los i pescar-los amb xarxes amb més facilitat.

Es van acabar pescant un 600 exemplars. La majoria carpes que es van col·locar en cisternes i posteriorment es van repartir pels rius Cardener i Llobregat, i també al llac de Navarcles.

Pel que fa a les espècies no autòctones com el peix sol o els silurs, es van sacrificar i es van dur al parc ambiental de Bufalvent on van ser tractats com a matèria orgànica. Van arribar a aparèixer silurs de dos metres d’allargada i 30 quilos de pes.

L’actuació va estar dirigida per tècnics del llavors departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat. També hi havia agents rurals.