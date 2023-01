L’habilitat d’encertar-la amb els regals

La setmana després de Reis les botigues de moda, d’esports, de complements o de joguines continuen rebent una bona afluència de clients. I no només perquè és època de rebaixes, sinó també perquè són dies de canvis i de devolucions de regals. Són un tòpic un cop passades les festes. Ahir, els mostradors de moltes botigues del centre de Manresa atenien clients amb la mateixa demanda: «Vull fer un canvi de producte». La resposta dels comerciants coincidia que no hi havia cap problema i els ensenyaven l’estoc.

Marina Sibila, per exemple, entrava a Farrés 39 amb un regal de Reis que no s’ajustava a les seves necessitats: «El meu home em va regalar una bossa negra, de pell, molt bonica, però vull una bossa més informal, més petita i més portable per al dia a dia». La responsable de l’establiment, Núria Viñas, li ensenyava diversos models i explicava que és habitual que l’home no l’encerti a l’hora de triar una bossa per a la dona.

Un altre regal complicat d’encertar és la roba interior. Xavier Megolla, de la Botiga dels Turcs, no entén «l’obsessió de les iaies de regalar calces». Explicava que, per qüestions d’higiene, és un article que no admet canvis ni devolucions, i que, per tant, «potser no és el millor regal, excepte si saps molt bé els gustos i la talla de la persona destinatària». Altres productes que es poden comprar a la Botiga dels Turcs són pijames, batins, mitjons i sostenidors. «Són un bon regal, però també ens trobem que molta gent no sap quina talla ha de comprar. De fet, la predisposició de molts és tenir l’article per regalar deixant clar que la persona se’l vindrà a canviar per triar-se el model que més li agradi». L’afluència de gent que aquesta setmana canviava un pijama més clàssic per un altre de més modern o uns sostenidors de color fosc per uns de més atrevits ha estat una constant.

Altres establiments on els canvis o les devolucions són habituals són les botigues de joguines. Segons una de les dependentes de Joguiba, un dels motius és que els nens i nenes tenen el regal repetit, o bé que no funciona o està defectuós. Maria Fernàndez buscava ahir entre els prestatges un joc adient per al seu nebot de 8 anys, ja que «els Reis no sempre l’encerten, i el Sushi Go ja el tenia».

També a les botigues de moda i calçat hi ha hagut molts canvis, principalment perquè la talla o el número de peu no corresponia. A Iglesias Moda ahir al migdia tenien la botiga plena, tant de clients que feien canvis de regals que no els encaixaven, com de persones que aprofitaven les rebaixes. Les peces de roba no només han estat un bon reclam per regalar per festes, sinó que són molt llamineres un cop passat Reis, amb descomptes importants del 30%, del 40% i fins i tot del 50%. Així ho constatava un altre comerciant del sector, Josep Maria Ribas, gerent de Señor i SG4: «Les vendes han anat i continuen anant bé». Admet que a la moda la competència del comerç online també els fa mal però potser menys que en altres sectors: «Hi ha molta gent que busca peces de roba de qualitat perquè els duren molt més, i molta gent que s’ho vol emprovar i deixar-se assessorar. Aquest ha de ser el nostre valor afegit, treballem per preservar l’ofici».

L’assessorament, el tracte proper i les facilitats en les compres són trets distintius del petit comerç, que en molts casos no trobes ni en grans superfícies ni per Internet: «Les vendes online, sobretot de roba, han generat desenganys que ens han beneficiat a les botigues», comenta Josep Maria Ribas. El nombre de clients que s’estima més entrar en una botiga física que virtual encara és elevat, tot i que és una realitat que les compres per Internet tenen un pes molt gran i perjudiquen el comerç dels pobles i ciutats: «Ens afecta a tot tipus de comerços», assegura Joan Saladich, de Saladich Joies.