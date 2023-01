«En moda, els percentatges de devolució són molt més alts quan es compra online»

Regalar peces de roba és sinònim d’encertar-la?

La roba és un bon regal i a més sempre fa servei, per això regalar una camisa, un jersei o una jaqueta sempre és garantia de quedar bé. És un dels regals estrella de les festes de Nadal.

És fàcil equivocar-se de talla?

Hi ha gent que no l’encerta, és veritat. Però també hi ha molta gent que sí, perquè té molt clar què vol per a la persona a qui fa el regal, ja sigui perquè prèviament han fet junts una prospecció com a patges del Reis o perquè coneixen bé el tallatge i els gustos. A més, en el nostre cas hem venut roba per a clients habituals, la qual cosa ens permet assessorar perquè comprin la peça idònia.

Els que no l’encerten venen a la botiga i fan el canvi d’una peça per una altra?

Sí, la varietat és àmplia i segur que troben el que busquen. Tant si no els va bé de talla com si no els agrada el model, poden fer el canvi sense problema. Però val a dir que no tenim percentatges alts de devolució, com sí que passa en la compra de moda online.

Són dies de feina?

Sí, perquè fem rebaixes. De fet, hi ha gent que ve a fer el canvi d’una peça i aprofita per quedar-se’n una altra per complementar la que li van regalar.