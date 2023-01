«Ve l’home que tria una cartera amb més targeter o la dona que vol la bossa d’una altra mida»

Són dies de canvis de regals?

Hi ha hagut canvis, sí, després de Reis sempre n’hi ha. Per exemple, ve l’home a qui li han regalat una cartera que no l’acaba de convèncer perquè la vol amb més espai per a targetes, i ve la dona que vol la bossa d’una altra mida, o la vol creuada, o d’un disseny més informal.

Els complements com ara les bosses i les carteres són un regal habitual, però, pel que diu, és complicat encertar els gustos del destinatari?

Com que en bosses de dona hi ha moltes possibilitats, no sempre s’endevina tot allò que busca la dona. I en carteres d’home, les possibilitats també són àmplies i a vegades costa encertar en el regal. Però els clients saben que fem el canvi d’article sense cap problema.

La facilitat que ofereixen per canviar el producte és una valor afegit del comerç de proximitat?

Sí, perquè els clients que venen a comprar un regal ho fan amb la garantia que si la persona vol pot venir a canviar un article per un altre sense cap problema. I si en aquell moment no n’hi ha cap que els agradi o s’adigui a les seves necessitats, els fem un val amb l’import perquè se’l puguin guardar i gastar en una altra ocasió, sense data de caducitat. Si compres per Internet també pots fer canvis, però és més complicat.

Els perjudica molt la competència del comerç online?

Sí que influeix, però hi ha molta gent que aposta pel petit comerç i de proximitat pel valor afegit que tenim: els orientem, assessorem i oferim molt bon tracte.