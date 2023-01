L’ampliació de sòl industrial al Pont Nou de Manresa salta de pressupost en pressupost fa 16 anys

L’operació urbanística per augmentar el sòl industrial del polígon del Pont Nou de Manresa està pendent des del 2008, quan va ser plantejada formalment al pressupost de l’Ajuntament. Porta 16 anys saltant de pressupost en pressupost sense materialitzar-se.

El que ha passat és que tot i constar en el pressupost no disposa del finançament per ser executada.

Quan això passa, la partida que s’havia obert al pressupost s’arrossega fins que el govern municipal lliga el finançament necessari per portar l’obra a la pràctica.

En aquest cas es tracta d’11 milions d’euros que figuren en la planificació pressupostària però sense formar part de les actuacions previstes per l’any.

Com explicava l’alcalde Marc Aloy, en la presentació del pressupost, «son partides una mica fictícies. Concretament aquesta no està finançada i no podem utilitzar els diners, però la partida està oberta».

L’alcalde va explicar que la partida pressupostària del Pont Nou «va corrent d’any a any. És una partida que no és efectiva ni ho podrà ser fins que la financem a través de girar quotes als propietaris i posem diners per a la part municipal».

El desembre del 2007, l’equip de govern format pel PSC, ERC i ICV-EUiA va presentar el pressupost municipal i dintre d’ell destacava de manera substancial els 11 milions d’euros de la urbanització del polígon del Pont Nou, pròxim al cementiri.

En aquell moment es va concretar que l’aportació prevista de l’Ajuntament era de 240.000 euros i la resta l’havien de pagar els propietaris de terrenys.

Les obres primer havien de començar el setembre del 2008, després el març del 2009, després que es farien en dues parts fins que, Regió7 va donar la notícia que quedaven aturades sense data per manca de finançament.

El govern municipal va explicar que, abans de fer-ne l’adjudicació, es va sondejar els propietaris per veure com es veia el tema. Alguns havien instat el govern a tirar endavant, però d’altres hi veien problemes, així que es va optar per aturar-ho «provisionalment». No es va posar data per desencallar la intervenció perquè, segons es va dir, «d’urgència no n’hi ha i, abans que decidim tirar-ho endavant, ho volem lligar bé». Però Manresa té manca de sòl industrial i cal crear-ne de nou.

El projecte va associat a l’endreça de la zona del Congost i a un nou accés més còmode i ràpid a l’eix Transversal per aquesta banda oest de Manresa.

Un projecte de ciutat pendent