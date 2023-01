L’augment de residus mostra que a Manresa «cal un canvi de model», segons el govern

El regidor de Ciutat Verda de Manresa, Pol Huguet, ha afirmat que el fet que cada ciutadà estigui generant de mitjana gairebé cent quilos més de residus a l’any que el 2011 mostra la necessitat «d’un canvi de model».

Huguet creu que dades com aquesta posen de manifest que «com a societat no estem fent bé les coses des de fa molts anys».

Tal i com mostren les xifres, «les campanyes de sensibilització no han estat suficients, cal un canvi de model profund en molts aspectes: en la recollida de residus, en els hàbits de la ciutadania, en la distribució i en la producció». Huguet està convençut que «són canvis que necessitem que es produeixin. Perquè en un planeta finit no podem generar deixalles indefinidament».

"Reciclar és el mínim"

Des d’aquest punt de vista «reciclar no és l’objectiu en si, és el mínim que hauríem de fer tots, i el nou model hi ajudarà molt».

Cal recordar que la propera tardor, Manresa li donarà la volta com a un mitjó al sistema de gestió de deixalles amb la implantació de contenidors tancats de rebuig, envasos i orgànica.

Però, segons el regidor de Ciutat Verda, «reciclar no és suficient, cal també prevenir, reduint allò que generem des del moment que produïm i consumim un producte. I per això calen canvis legals profunds i alhora canvis d’hàbits dels consumidors. Esperem que la nova llei de residus s’aprovi aviat i signifiqui un canvi profund en tota la cadena”.

Preguntat sobre si el 23% d’augment de la quantitat de residus per càpita entre el 2011 i el 2021 és un percentatge similar al d’altres ciutats, ha explicat que «la dinàmica de les ciutats catalanes és bastant igual, que és de poques millores en percentatge de selectiva i més quilograms absoluts».

Insisteix que «on han avançat molt, en selectiva i reduint una mica els quilograms, és als pobles petits on han aplicat models avançats, porta a porta i contenidors tancats».