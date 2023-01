El científic manresà Jordi Sardans crida a la fi de l’obsolescència programada

Nou crit d’alerta a escala global del científic manresà Jordi Sardans, investigador del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) i un dels investigadors més citats al món en el seu àmbit. Sardans és coautor d’un article publicat a la prestigiosa revista científica Trends in Ecology and Evolution que reclama la fi de pràctiques generalitzades d’obsolescència programada en un marc en el qual la dependència de minerals escassos s’ha doblat en 100 anys.

L’obsolescència programada és la planificació expressa de la vida útil d’aparells o eines perquè els compradors hagin d’adquirir-ne de nous, per exemple, davant la impossibilitat de trobar recanvis.

Com que el nostre sistema econòmic ha eliminat majoritàriament la cadena de reparació molts productes que podrien durar més anys queden obsolets innecessàriament.

Es tracta només d’un dels aspectes del treball encapçalat per Jaume Terradas, fundador del CREAF, que té a Sardans i Josep Peñuelas com a coautors.

Els investigadors recorden que la natura fa milions d’anys que se les arregla amb uns quants elements de la taula periòdica. Carboni, calci, oxigen, hidrogen, nitrogen, fòsfor, silici, sofre, magnesi i potassi construeixen gairebé tota la vida del planeta (troncs, fulles, pèls, dents, etc).

En canvi, per construir el món dels humans, les urbs, els productes sanitaris, les vies dels trens, els avions i els motors, els ordinadors o un telèfon mòbil es necessiten moltíssims més elements químics.

Alerten que el conjunt d’elements químics que necessiten els humans està divergint cada cop més del que necessita la naturalesa. Al 1900 els elements que utilitzaven els humans provenien en un 80% de la biomassa (fusta, plantes, aliments, etc), al 2005 aquest percentatge ja només equivalia al 32% i es preveu que el 2050 sigui només del 22%. Ens dirigim a una situació en què el 80% dels elements que fem servir siguin de fonts no biològiques.

Afecta a tothom

El problema és que els elements no biològics com a minerals o terres rares són escassos o pràcticament inexistents en els éssers vius i rars en general, pel que les seves reserves importants en molts casos estan localitzades en uns pocs països. Així que perquè la situació sigui sostenible «caldrà fer-ho en termes de justícia ambiental i, per descomptat, amb un ús més racional dels recursos limitats de la Terra», resumeix Jaume Terradas.

Per la seva part, Sardans explica que «els humans han passat d’usar materials comuns com l’argila, la pedra o la calç -els elements dels quals es reciclen contínuament a terra, a la natura i a l’atmosfera- a usar molts altres elements, entre ells especialment els coneguts com a terres rares», que resulten difícils de trobar i de substituir.

Els elements d’origen no biològic cal obtenir-los de fonts geològiques, cosa que implica extracció, comercialització entre països. Això fa imprescindible que es desenvolupin tecnologies de reciclatge eficients.

Pel que fa a la seva escassetat i localització pot donar lloc a conflictes socials, econòmics, geopolítics i ambientals. Per això, encara que a priori, pot semblar que es tracta d’un tema d’interès només científic, en realitat té conseqüències enormes per a tothom.