Ho van fer per mostrar el rebuig cap a les guerres en general i reivindicar solucions pacífiques als conflictes, així com denunciar l’augment de les inversions en indústria armamentística.

Les concentracions, convocades per un grup de persones i associacions diverses, amb el suport del Consell Municipal de Solidaritat, es duran a terme cada dilluns a les 7 de la tarda i tindran una durada d'uns 20-30 minuts.

Clicant aquí podeu trobar informació i les accions que es van fent arreu de Catalunya.

Durant les accions es reparteix informació dels conflictes.

"Aturem totes les guerres"

El text del manifest repartit:

Des del mes de novembre de 2022 aquesta campanya s’està duent a terme a diversos municipis i ciutats del territori català, amb concentracions per exigir la fi de totes les guerres i la priorització del treball de pau i de no-violència. I és que durant el 2022 es van comptabilitzar més d’una trentena de conflictes armats actius al món, a més del d'Ucraïna i Rússia, i l'amenaça de guerra nuclear ha ressonat amb força al llarg dels últims mesos.

Com a persones , com famílies, com a membres d’organitzacions socials, polítiques, econòmiques, religioses ..... ens comprometem a:

No donar cap suport ni justificació a les guerres

A reunir-nos i emplaçar als governs perquè aturin les guerres

A posar les bases d’agrupacions civils de defensa territorial no-violenta

És en aquest sentit que convoquem a les concentracions de cada dilluns, a les 7 de la tarda, a la plaça Fius i Palà , al costat de la Porta d’ Acollida.

A més del treball de pau i no-violència, la campanya inclou ara el treball contra l’emergència climàtica, en tant que un tema urgent i ineludible al qual la nostra classe política ha de fer front i en tant que les guerres tenen un cost mediambiental que no ens podem permetre