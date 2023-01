L’Ajuntament de Manresa ha aprovat en Junta de Govern les bases per al concurs destinat a elegir l'equip d'arquitectes que haurà de redactar el projecte de rehabilitació de l’edifici de l’Anònima, amb la previsió és que estigui redactat després de l’estiu. El concurs públic per a la redacció del projecte ja ha estat publicat avui al Perfil del Contractant i el termini de presentació d’ofertes clou el 10 de febrer.

L’adjudicació del contracte tindrà per objectiu la redacció del projecte de rehabilitació de les antigues oficines i de la nau petita de l’Anònima. L’actuació avarca una superfície de sostre construït de 2.600 metres quadrats. D’aquests, 280 correspondran a obra nova d’ampliació de l’edifici. El projecte contempla, entre altres actuacions, la rehabilitació i consolidació de l’estructura, la millora de l’aïllament tèrmic de façanes, cobertes i fusteries; la instal·lació de sistemes de producció d’alta eficiència energètica, la digitalització de l’edifici, l’acondiciament d’una part de l’edifici i l’adaptació de l’espai exterior per resoldre’n l’accessibilitat.

L’edifici es rehabilitarà a través d’una subvenció dels fons Next Generation, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Tal com s’ha explicat recentment, l’Anònima acollirà la seu de ProManresa, la nova Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Manresa, que s’ubicarà a les antigues oficines. Es calcula que ProManresa pot tenir un potencial d’usuaris de prop de 10.000 persones, la qual cosa suposarà un revulsiu important d’activitat en el que és un punt estratègic del Centre Històric. L’Anònima, a més, també acollirà activitat cultural i tindrà un espai dedicat a la cultura transformadora i a la promoció de les indústries creatives.

Rehabilitació amb fons dels Next Generation

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana va aprovar la sol·licitud de l’Ajuntament de Manresa per incloure l’Anònima al programa de rehabilitació d’edificis públics finançats per la Unió Europea. La inversió dels fons Next Generation serà de 2.853.565 euros. L’altra obra de Manresa que serà finançada pel mateix programa és la segona fase de rehabilitació de la Torre Lluvià, on els fons Next Generation hi destinen 815.772,23 euros. L’Ajuntament de Manresa ja ha obert també el concurs públic per el egir l’equip d’arquitectes que en redacti el projecte d’execució.

L’edifici de L’Anònima, declarat Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), es va començar a construir el 1893 en un solar del carrer Llussà i és obra de l’arquitecte modernista manresà Ignasi Oms i Ponsa. És un edifici industrial de planta baixa més dues plantes pis, amb tres cossos d’edificació totalment diferenciats, i amb la xemeneia, situada a l’interior del recinte, com un dels seus elements característics. En els seus orígens l’edifici va ser ocupat per la Companyia d’Enllumenat, que va destinar les naus a fàbrica tèxtil i a la producció d’electricitat amb carbó. Per problemes de liquiditat, la Companyia d’Enllumenat es va transformar el 1910 en la Companyia Anònima Manresana d’Electricitat (CAME). La població de Manresa la va començar a anomenar “L’Anò nima”, nom popular que ha arribat als nostres dies.