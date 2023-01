Any nou, vida nova. Mite o realitat? A mitges. Per exemple, quan comença l’any els gimnasos s’omplen i es fan més abonats. És una realitat. El repte és que el bon propòsit s’acabi convertint en un hàbit. I ara un mite: ja no es fan consultes a la farmàcies per deixar de fumar com passava abans, coincidint amb el canvi de calendari. Ara el que es porta són els productes per depurar el cos després dels excessos de les festes i, si pot ser, de passada aprimar-se una mica i rebaixar panxa. De la preocupació per la nicotina s’ha passat a pensar en el fetge.

Dur una vida més saludable, que inclou fer exercici físic, és un dels principals propòsits que passa per la ment de les persones quan comença un nou any. En definitiva, cuidar-se. I ja se sap, si un es cuida també cuida més bé als altres. Anar el gimnàs lideraria la llista. Si fem cas als gimnasos consultats per Regió7, així és. El gener és un dels mesos pic per aquest tipus de centres. L’altre seria també en dates assenyalades: setembre-octubre, quan s’han acabat les vacances i comença el nou curs escolar. Es renoven les ganes d’estar millor i fer-ho tot, també, millor. Una altra cosa és que el bon propòsit es mantingui. No tothom ho aconsegueix.

Torna la normalitat

El gimnasos són qui més ho noten. Enguany s’ha de tenir en compte que s’ha recuperat la normalitat que feia dos anys que no hi era a causa de la pandèmia. «Ara ja no hi pensem, però fins a finals de gener del 2022 encara hi havia restriccions d’aforament i ús obligatori de mascareta als gimnasos», recorda Jordi Vidal, de les Piscines Municipals de Manresa. Aquest any, amb la tornada a la normalitat han optat per fer promocions per captar socis.

Vidal comenta que més que un increment molt destacat de nous abonats, el que es nota és un augment important dels usos del gimnàs, de les piscines i de les activitats dirigides. Es ve d’un desembre que entre ponts de la Puríssima, Nadal i Cap d’Any, sempre acostuma a ser fluix.

Aquests dies «es nota moltíssim l’afluència de gent al gimnàs», comenta Lluís Serracarbassa, del Cube de Manresa. De les 15 persones que hi poden haver en una activitat dirigida durant una època normal, es pot passar aquests dies a 25 o 30. «Això se sol aguantar un parell de setmanes, i llavors es va regularitzant». Hi haurà gent que «continuarà al gimnàs i gent que la perdrem», afirma. En qualsevol cas «el gener no sols tenir baixes, sinó que el que tens és gent que es dona d’alta».

Serracarbassa destaca que avui en dia la gent és més conscient que cal fer exercici físic. Moure's i menjar bé. Tot i així costa agafar nous hàbits «perquè tenim interioritzat un modus vivendi. Els hi has de posar fàcil. Jo no vaig promocions, sinó que promociono el producte, ajudo a les classes, que hi hagi activitats que motivin i, en definitiva, que venir sigui fàcil».

Tan a les Piscines Municipals de Manresa com al Cube també noten, aquests dies, un increment de les consultes als nutricionistes de l’equipament. «El que fem no és dissenyar una dieta sinó ensenyar a menjar bé», afirma Serracarbassa, «perquè estem espatllant molt el tema del menjar».

A Berga, també

Que el gener hi hagi més activitat en un gimnàs «és un clàssic» afirma el director del Tossalet de Berga, Albert Navarrete. D’usuaris nous i també d’abonats que acostumen a anar-hi més sovint. Navarrete pensa que és un tema psicològic. «El nostre cap funciona com per cicles, i començar un nou any sembla que sigui una oportunitat per activar-nos i adquirir nous hàbits». El que costa és mantenir-lo.

D’hàbits hi entén, Navarrete. «Dona per escriure un llibre», diu. Explica que un problema endèmic dels centres esportius és consolidar l’hàbit dels usuaris. Comenta que sovint es fan unes expectatives irreals, «tan de la seva força de voluntat com de l’esforç que li costarà adquirir un hàbit», que és un tema molt psicològic» perquè «solem tenir una vida molt parcel·lada»

Perquè el que comença amb un bon propòsit es faci realitat recomana algunes estratègies. Per exemple començar amb una proposta de mínims i amb objectius poc ambiciosos. «Fas més amb constància que amb intensitat». Aconsella, també, demanar assessorament professional i fer una activitat que resulti atractiva i no pas de moda. Fer exercici en companyia d’algú «si necessites que et tibin» i, en definitiva, «escoltar-se molt a un mateix» perquè al cap i a la fi al gimnàs «ens hi adrecem per objectius i ens hi quedem per sensacions», sentencia.

El mite de deixar de fumar

De la realitat al mite. Al mite que aquests dies s’acosten a les farmàcies gent disposada a deixar de fumar. Això era abans. «Potser perquè hi ha molta gent jove que fuma i no vol deixar-ho, i menys gen gran que fuma o ho ha deixat», comenta Maria Cosp, de la farmàcia Cosp de Berga. «No vol dir que no n’hi hagi, però a la farmàcia no venen».

Ladis Velasco de la farmàcia Sant Maurici de Manresa té un altra explicació. Actualment aquest tema es porta més des dels centres d’atenció primària, on hi acostumen a haver equips especialitzats. Velasco comenta que des de començaments d’any una persona s’ha interessat pel tema a la farmàcia. Un parell de casos en el cas de la farmàcia Alier de Manresa, fa memòria Carme Creu. El que es pot trobar a una farmàcia són, a part de consells, xiclets de nicotina, pegats, esprai de nicotina, un medicament que es dispensa amb recepta, el Zinctabac o cigarretes de mentida. Sí, encara existeixen.

El que ara preocupa, segons constaten les farmàcies consultades per Regió7, és el benestar del cos. «Les principals consultes que ens fan a principis d’any són per treure toxines, desinflamar el cos i depurar el fetge», explica Cosp. «Tenim un cert sentiment de culpabilitat perquè no em fet bondat» per les festes, considera, perquè «si una persona vol cuidar la seva salut no comença un 1 de gener». Cosp aconsella hàbits saludables «perpetus en el temps, fe exercici i posar-hi sentit comú».

A la farmàcia Sant Maurici també es demanen «preparats depuratius. Cada cop els fan més complets» i n’hi poden haver per rebaixar la inflamació del fetge associat a menjar molts greixos.

A la primavera, pensant ja en lluïr figura de cara a l’estiu, se’n tornen a demanar. En aquest cas per aprimar-se. «Ho notarem quan vingui el bon temps i ens haguem de treure roba», diu Creu de la farmàcia Alier. Ara triomfen els productes depuratius que acostumen a ser líquids o pastilles a base d’olis essencials i extractes de plantes.

A les llibreries, l’entrada de l’any nou no es nota o, com a mínim, no és significatiu, assegura Antoni Daura de la Parcir. Al contrari. Passat Reis hi ha una baixada general del consum i la «gent està saturada». En canvi passat l’estiu, amb l’inici del curs escolar, sí que hi ha més moviment. «Després de vacances sembla que comenci una nova etapa i hi ha gent, per exemple, que té ganes de recuperar idiomes».

Mite o realitat?. El que dèiem. A mitges.