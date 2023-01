Amb el lema “El més important és com et mires”, l’Ajuntament de Manresa ha engegat la campanya Emmiralla’t. L’objectiu de la iniciativa és posar el focus sobre la influència que exerceix la pressió estètica, intensificada per les xarxes socials, i donar visibilitat a una de les conseqüències més negatives, els trastorns de la conducta alimentària, que, a Catalunya, s’han arribat a duplicar entre les adolescents després del confinament.

La campanya consisteix en l’organització de diverses activitats des d’aquesta setmana i fins al mes de juny, adreçades principalment a joves i adolescents, però també a famílies i professionals, com ara obres de teatre, xerrades, tallers i punts d’informació i conscienciació als instituts i les universitats de Manresa.

La iniciativa va adreçada principalment a persones adolescents i joves. També es dirigeix a famílies i a professionals que treballen amb persones joves, que actuen com a agents preventius tant per la seva tasca essencial en l’acompanyament emocional com en la detecció precoç dels principals senyals d’alerta dels trastorns de la conducta alimentària. Entre ells, la pèrdua de pes en poc temps i d’origen desconegut, el manteniment d’una dieta persistent encara que la persona estigui molt prima, la preocupació extrema per la figura, la dieta i el pes, o la generació de comentaris despectius sobre el propi cos.

Obra de teatre

“Nua. Radiografia d’un trastorn” és un espectacle contundent que parla de forma honesta, directa, assertiva i sensata sobre els trastorns de la conducta alimentària de la mà de l’actriu Ann Perelló que, a través d’un intens monòleg, explora la seva pròpia experiència i la de moltes altres persones que, en major o menor mesura s’han vist involucrades, en algun moment de la seva vida, amb un trastorn de la conducta alimentàri.

L’espectacle, que té una hora de durada, compta també amb la possibilitat de fer un col·loqui amb el públic assistent amb la intervenció de l’actriu posterior a cada una de les funcions.

Es considera que tant el format com la temàtica d’aquest espectacle són elements clau per contribuir a generar reflexions i esperit crític davant dels estereotips i tot allò que envolta la imatge corporal i l’autoimatge.

Des de l’Ajuntament de Manresa s’han programat quatre funcions matinals durant els dies 30 i 31 de gener, respectivament, destinades a l’alumnat de 1r de batxillerat i 1r de cicles formatius de grau mitjà. L’alumnat hi assistirà amb els seus grups classe des dels diferents centres educatius on, amb anterioritat, hauran tingut la possibilitat d’haver treballat el tema mitjançant diferents activitats proposades per la pròpia companyia responsable de l’espectacle.

A més, el Teatre Kursaal també ofereix una funció en obert el dimarts 31 de gener a les 20h amb un cost de 6€, amb les entrades disponibles a través de les taquilles i la pàgina web del Teatre Kursaal.

Taller d'autoestima

Al Taller d'autoestima corporal i fotografia femení es debatrà sobre la pressió estètica, es farà introducció a la tècnica fotogràfica i es treballarà mitjançant un mapatge corporal, retrat creatiu i altres propostes per donar un nou enfocament a l'autoimatge. Dinamitza @mespapaia

Dates: 19 de gener i 2 febrer. Lloc: Espai Jove Joan Amades. Horari: de 18 a 19:30 h. Organitza: Manresa Jove.

Preu: Gratuït. Inscripcions a la web: www.manresajove.cat o via whatsapp al 676664142

Al Taller d'autoestima corporal i fotografia masculí. Dates: 9 i 16 de febrer. Lloc: Espai Jove Joan Amades. Horari: de 18 a 19:30 h. Organitza: Manresa Jove. Preu: Gratuït. Inscripcions a la web: www.manresajove.cat o via whatsapp al 676 664 142.

Mirada positiva

La setmana del 16 al 20 de gener a l’Ofi Jove al Pati que es realitza als centres de secundària de Manresa es reflexionarà sobre l’autoestima i es cultivarà una mirada positiva cap al propi cos i cap al de tots els cossos i persones.

Es presentarà l'Espai Èmfasi a l'alumnat universitari i es realitzaran dinàmiques entorn a l'autoestima i la mirada positiva cap el propi cos. Dimecres 25 de gener a UManresa-FUB. Horari: de 10 a 13h i de 17 a 18h

Dimecres 1 de febrer a UPC Manresa. Horari: de 10 a 13h i de 17 a 18h

Taller Miralls

Taller d’empoderament per a joves LGTBI+. A càrrec de l’Organització Sida Studi. Data: 23 de febrer. Horari: de 18 a 20. Organitza: Manresa Jove + SAI. Preu: Gratuït. Inscripcions a través del whatsapp 676 66 41 42 o bé a sai@ajmanresa.cat.