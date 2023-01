El 94% de les visites que s’atenen al Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) Manresa, es resol sense necessitat de derivació hospitalària, això inclou tant els usuaris que s’adrecen presencialment al CUAP com els que s’atenen a domicili, i que representen el 24 % del total. Només el 6% dels pacients atesos al Centre d’Urgències d’Atenció Primària, situat a la planta baixa del CAP Bages, es deriven a l’hospital.

Les dades corresponen a aquest mes de desembre, al llarg del qual s’han registrat un total de 6.999 visites. Hi ha hagut un augment important de l’activitat respecte al mes de novembre, quan es van atendre un total de 5.414 visites al CUAP. Els mesos de gener (amb 6.896 visites) i desembre (6.999 visites) són els dos mesos de més activitat registrats al CUAP el passat 2022. El nombre de visites de l’últim més de l’any és similar a la dels últims dos anys: el 2020, primer Nadal en pandèmia, el CUAP Manresa va atendre un total de 6.820 visites i el 2021 es van atendre 7.483.

Judit Roca, directora de l’ACUT Bages-Berguedà-Solsonès, explica que “la situació actual és reiterativa cada any a causa de les virasis estacionals, que provoquen més activitat a les urgències tant al CUAP com a la resta de dispositius d’atenció urgent”.

El mes passat es van registrar moltes visites per patologies respiratòries infeccioses, tant en adults com en nens, i també va incrementar la xifra de visites a domicili: “Es tracta de la població més envellida, fràgil, amb dificultat de mobilitat que es descompensa més fàcilment”, diu.

Un 8% de les visites provenen de l’hospital

Una xifra que també ha augmentat els darrers mesos és el nombre de visites que venen derivades del servei d’urgències de l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, allò que es coneix en l’àmbit de l’atenció primària com a “derivació inversa”. Es tracta d’un projecte territorial que proposa que cada usuari pugui ser atès al centre que millor s’ajusti al seu estat de salut. Per exemple, tota la patologia urgent de baixa complexitat que entra a urgències de l'hospital és derivada al CUAP si el pacient ho accepta; això suposa entre 20 i 30 visites al dia i representa un 10% de l’activitat mitjana del CUAP Manresa.

Més de 220.000 visites en tres anys

El CUAP Manresa obre les 24 hores del dia els 365 dies de l’any des del febrer del 2020, just abans que es decretés la pandèmia. L’equip de professionals resol problemes de salut urgents de baixa i mitjana complexitat, la majoria dels quals no requereixen atenció hospitalària, i ho fa també en horari nocturn (de 20 a 8 h) i festius, quan els centres d’atenció primària estan tancats. Així mateix, també atenen visites a domicili en cas que sigui necessari. Des del 2020, el CUAP Manresa ha realitzat un total de 220.665 visites en tres anys, amb una mitjana de 73.000 pacients atesos cada any.