A punt de tornar a marxar a Ucraïna en el que serà el seu quinzè viatge al país en guerra, sor Lucía Caram ha denunciat el desnonament previst a Manresa per part de Solvia d'una família amb dos fills petits, un dels quals amb paràlisi cerebral. Malgrat els intents d'aquest diari per saber la versió de la immobiliària, no ha estat possible contactar-hi directament perquè no hi ha cap telèfon d'atenció als mitjans i només es pot fer via formulari, coda que ja ha fet aquest diari.

Caram explica que el proper dia 31 d'aquest mes s'executarà el desnonament d'una família amb dos fills, un dels quals, de sis anys, té paràlisi cerebral i és atès per Ampans. Reclama que s'aturi el desnonament o, en el seu defecte, que Solvia ofereixi una alternativa a aquesta família, alhora que fa una crida a la ciutadania a trobar una solució per a ells. La monja explica que el cas li ha arribat a través d'un correu i que es tracta d'una parella jove amb un nen de sis anys i una nena de dos que el dia 31 de gener "aniran al carrer". En el seu SOS, demana una casa amb planta baixa o amb ascensor per temes de mobilitat de l'infant amb paràlisi cerebral. Diu que la Fundació del Convent de Santa Clara "els ajudarem", tenint en compte que l'entitat, que presideix, ja té molts pisos cedits on acull famílies sense mitjans. View this post on Instagram A post shared by Sor Lucía Caram (@sorluciacaram) Caram també ha demanat un cop de mà per poder comprar generadors per portar a Ucraïna en el seu proper viatge al país en guerra. Les persones que hi vulguin col·laborar ho poden fer a través del sistema de Bizum al 05122 o bé directament al número de compte de la fundació: ES43 2100 3093 0722 0031 6970. View this post on Instagram A post shared by Sor Lucía Caram (@sorluciacaram)