A l’últim concurs d’Eurovisió, cadascun dels 39 països participants van repartir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 punts a les deu cançons que els van agradar més. Ucraïna va obtenir 439 punts. Quants països com a mínim podem assegurar que li van donar 12 punts?.

És una dels problemes que aquest dijous al matí han hagut de resoldre estudiants de tercer i quart d’ESO que han participat a la Copa Cangur de Matemàtiques que s’ha dut a terme a Manresa i, simultàniament, a 30 punts més de Catalunya i els Països Catalans.

La Universitat Politècnica n’ha estat l’amfitriona, però per primer cop s’ha celebrat al Museu de l’Aigua i el Tèxtil. També hi han pres part estudiants de primer i segon d’ESO. En total, més de 200 dividits en 30 equips d’una quinzena d’instituts de Manresa, el Bages i el Moianès. A la resta del país hi han pres part més de 5.000 estudiants. La presidenta de la Societat Catalana de Matemàtiques, la manresana Montserrat Alsina, ha fet de mestre de cerimònies.

Un dia per passar-ho bé

«Passeu-ho bé. Les matemàtiques són divertides i avui és un dia per gaudir-ne», ha aconsellat als estudiants el director de la UPC a Manresa, Pere Palà, abans de començar la prova. També els hi ha dit que han de pensar que «sou el talent del futur».

Els estudiants, distribuïts en equips que tenien noms com Alpha, Epsilon, Enters o Racionals, han hagut de resoldre 12 problemes. Els punts de cadascun d’ells variaven en funció de la seva dificultat i a mesura que avançava la prova. Si la solució no era correcte, es penalitzava. No es podien utilitzar ni mòbils ni calculadores. «És un joc d’equip, d’estratègia i de col·laboració», els hi ha dit Alsina.

Entre els tres primers classificats de la primera tongada de la Copa Cangur, els de primer i segon d’ESO, hi ha hagut tan sols 6 punts de diferència sobre 580. Un resultat més que ajustat. S’ha imposat la FEDAC, seguit de l’institut Moianès i l’escola Joviat. Del grup de tercer i quart d’ESO ha guanya l’escola La Salle de Manresa, seguit del Pius Font i Quer i l’escola Joviat. Els primers classificats passaran a la fase final.

Per cert. La resposta a la pregunta és 26 països.