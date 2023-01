L’escola Fedac Manresa presentarà dimarts vinent, dia 24 de gener, al matí, en un acte públic a l’auditori de La Plana, el projecte d’escola d’aquest curs: Cooperativa del Bé Comú (ODS per canviar el món). Ho farà amb una convidada d’excepció, la cuinera Carme Ruscalleda. El motiu és que el projecte de l’escola té a veure amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i que la que, actualment, és la xef amb més estrelles Michelin del món, ha creat un menú anomenat «Disset» inspirat en els 17 ODS.

El projecte d’enguany de l’escola, que fan els alumnes de totes les etapes, té per objectiu la construcció d’un refugi climàtic al pati del centre obert al barri. L’any passat van tractar els 17 ODS en general i, enguany, s’han centrat en el número 13, que té per objectiu adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.

La presentació del projecte el faran el grup d’alumnes que van participar en el 1r Congrés Internacional de la Societat Catalana de Pedagogia el desembre passat.

Entre d’altres, a l’acte de dimarts, que començarà a les 11 del matí, hi serà present Modest Jou, director general de Fedac, i una nodrida representació del consistori i també de persones lligades al món de l'ensenyament i la comunicació. En concret, Josep Gili, regidor d'Ensenyament i Universitats; Cristina Cruz, regidora de Feminisme i LGTBI; Pol Huguet, regidor de Ciutat Verda; Sònia Puyol, tècnica de Relacions Internacionals i Agenda 2030 de l'Ajuntament; Toni Llobet, adjunt a la direcció general de la UManresa-FUB, i Pilar Goñi, directora de Canal Tatonja.

Per raons d'aforament, per assistir-hi cal trucar abans de dilluns a la secretaria de l’escola, al 93 872 84 00 per tal de reservar plaça.