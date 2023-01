Un arbre ha caigut a les 13.22 h sobre un cablejat a la barriada de la Font dels Capellans. Aquest incident no ha provocat ferits ni grans alteracions. Els Bombers de la Generalitat hi han participat amb dues dotacions per a treure l'arbre recolzat i per evitar que es produïssin danys en el cablejat i la via pública.

Una xemeneia crema als Comtals Una xemeneia ha cremat vora les 16.00 h a la barriada Els Comtals, al carrer de l'espígol L'incendi no ha provocat ferits i els propietaris han pogut apagar el foc abans que arribessin els Bombers. Quan aquests ho han fet, amb tres dotacions, s'ha fet una revisió amb una càmera tèrmica.