El conflicte per un local que ven alcohol a la carretera de Vic de Manresa s’amplia amb més queixes

El malestar entre veïns de la plaça Porxada i de l’illa de cases dels carrers de Sant Joan Bautista de la Salle (Esquilets), Puigterrà de Baix, Bonsuccés i carretera de Vic, no només no ha disminuït sinó que ha augmentat d’ençà que Regió7 se’n va fer ressò el juliol passat. Fruit d’això, 72 veïns han enviat una queixa a l’Ajuntament on li reclamen que actuï per acabar amb l’incivisme que, al seu entendre, generen la botiga Express Super de la carretera de Vic i el club La Zona, al carrer del Bonsuccés. «Els signants ens sentim desemparats per l’Ajuntament», afirmen.

Remarquen que els dos locals «han convertit la zona Esquilets-Bonsuccés-Puigterrà de Baix-plaça Porxada, que ha estat sempre tranquil·la, en una de bruta, sorollosa, amb continuades actuacions incíviques i aldarulls nocturns en ple centre de la ciutat, i que provoca als seus habitants una important sensació d’inseguretat quan circulen pels carrers, així com d’intranquil·litat i molèsties per conciliar la son dins del seu domicili, cosa que a alguns els està començant a afectar ja en la seva vida diària i personal». Asseguren que la situació «es fa insofrible», fins al punt que, «la majoria de caps de setmana des de fa ja mesos, de matinada», han de trucar a la Policia Local, als Mossos i al servei d’emergències al 112 per denunciar els fets. Alhora, ho han posat en coneixement de l’Ajuntament «amb múltiples queixes de veïns i amb visites al Sr. Alcalde». També han penjat cartells als balcons. La petició de l’estiu A l’estiu, veïns de la zona van denunciar que la clientela del local de la carretera de Vic generava aldarulls de matinada, brutícia, orins i, fins i tot, defecacions. Van demanar limitar-ne l’horari perquè es tracta d’un local que gaudeix de l’exclusió de l’horari comercial general i pot obrir sense limitacions horàries. L’Ajuntament va dir que, d’entrada, no li constava que la situació fos tan greu com per escurçar l’horari al negoci amb el conseqüent perjudici econòmic que li comportaria, reacció que va ser titllada d’«esperpèntica» pels veïns, segons els quals, «en els últims mesos, les queixes per molèsties i aldarulls, trucant a la nit a la policia local, han estat d’entre un i dos cops per setmana de mitjana». Finalment, l’octubre passat, l’Ajuntament va anunciar «l’inici de la tramitació per limitar la venda de begudes alcohòliques a les botigues en horari nocturn per millorar la convivència veïnal i evitar actituds incíviques». Va calcular que entraria en vigor en un termini d’entre cinc i sis mesos. És a dir, entre l’abril i el maig vinents. Crits, sorolls, baralles... Els veïns afectats, però, ho consideren insuficient. En el cas del local d’oci nocturn al carrer del Bonsuccés, parlen de «música que se sent des de l’interior dels habitatges veïns fins a altes hores de la matinada» i de clientela que provoca «crits i sorolls, baralles, brutícia, vòmits i orins» al carrer on està i als del voltant. Quant a la botiga, on «venen alcohol fins a altes hores de la nit, i en dies festius assenyalats, durant tota la nit», expliquen que «hi acudeixen persones que volen consumir alcohol als carrers, principalment quan ja han tancat els establiments d’oci nocturn, que en moltes ocasions, de matinada, aparquen el vehicle al pas de vianants de la carretera de Vic cantonada Esquilets, deixant-lo en marxa i amb l’aparell de música a tot volum, mentrestant algun dels ocupants va a comprar begudes alcohòliques, punt que igualment genera afluència de persones en estat d’ebrietat, sorolls, baralles i crits nocturns, brutícia, orins, defecacions humanes, xeringues a terra». Citen com un tercer punt conflictiu la plaça Porxada, on es reuneixen les persones que compren alcohol a la botiga i les que surten del local d’oci nocturn. El resultat? «Soroll, aldarulls, baralles, brutícia, orins, defecacions, pintades a les parets, i actes d’incivisme a altes hores de la matinada». Per tot plegat, demanen que es tanqui cada dia l’accés dels vianants a la plaça Porxada de les 11 de la nit a les 7 del matí de l’endemà; que, «per decret d’alcaldia», i atenent a la crítica situació, s’obligui al tancament dels establiments alimentaris de venda personalitzada o en règim d’autoservei de 10 de la nit a 7 del matí; que la Policia Local «extremi» la vigilància al sector i «es faci complir la normativa vigent en matèria de civisme i de contaminació acústica» amb la col·locació d’una radar sònic i les sancions pertinents, i que, fins que no entri en vigor el nou horari, s’extremi també la vigilància al sector on hi ha tota aquesta problemàtica.