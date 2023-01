L'escalfament global a un llac local, a Manresa

Els 26,3 graus de l’aigua del llac de l’Agulla, a Manresa, registrada el passat mes de setembre representen una anomalia que indica que l’escalfament global del planeta també té repercussió local.

Segons s’interpreta de les dades facilitades per Aigües de Manresa des del 2011 fins al 2022, la línia de temperatures màximes va cap amunt amb xifres rècord els dos darrers estius. Es tracta d’una prova que no cal anar a l’Àrtic ni registrar sèries de xifres de períodes de temps molt llarg per constatar, al costat de casa, una tendència.

Evidentment quan més llarg sigui el període analitzat més nítidament en mostren les evolucions gràficament. Per això precisament hauria de preocupar que en pocs anys el fet ja sigui perceptible.

Aigües de Manresa registra periòdicament la temperatura de l’aigua del llac de l’Agulla. De les dades facilitades del gener del 2011 fins a l’actualitat les xifres màximes es van assolir el 2021 i el 2022, tal i com mostra la gràfica. El 2021 van ser 26,1 graus de temperatura i el 2022 els ja esmentats 26,3.

Un fet destacable, també, és que els 26,3 graus de temperatura corresponguessin a una mesura presa el mes de setembre. Els anys anteriors les màximes registrades es van produir majoritàriament durant els mesos de juliol i, en menor mesura, a l’agost.

Això vol dir que la calorada de l’any passat va provocar una veritable alteració en el registre de dades. L’aigua assolia xifres rècord de temperatura quan ja hauria d’anar retornant a valors més moderats.

L’altra cara de la moneda és que la mínima que consta a les temperatures proporcionades per Aigües de Manresa són els 2,2 graus del 2021, el que mostra un panorama de situacions extremes. En el mateix any la temperatura més baixa i la segona més alta de la què se’n té constància.

Posades en context, els darrers anys les màximes són de 25 graus amb tendència a enfilar-se per sobre dels 26 graus.

Pel que fa a les mínimes registren més pujades i baixades amb anys que la mínima no baixa dels 6 graus i mig i altres, com el 2021, que poden descendir fins a situar-se en 2,2 graus.

Aquestes xifres dibuixen una tendència, però també cal tenir present que malgrat que Aigües de Manresa pren la temperatura de l’aigua del llac de l’Agulla periòdicament no sempre es fa en els mateixos dies del mes. Així que per elaborar la gràfica mes a mes s’ha utilitzat la primera temperatura presa de cada mes.