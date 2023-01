L’assassinat de la infermera manresana Flors Sirera compleix 26 anys impune

Dimecres es van complir 26 anys de l’assassinat de la infermera manresana de l’ONG Metges del Món Flors Sirera a Rwanda mentre desenvolupava la seva tasca humanitària. I encara ningú ha pagat pel crim.

L’any passat , coincidint amb el 25è aniversari de l’assassinat de la manresana de 33 anys, aquest diari va publicar un ampli reportatge en el qual informava que l’Organització de Nacions Unides ha mantingut en secret durant tot aquest temps informes sobre la causa de l’atac en ser testimoni de massacres comeses pel Front Patriòtic Ruandès, segons la defensa de la infermera i la seva família.

De l’esforç de la família de la Flors, l’advocat Jordi Palou-Loverdos i entitats com Inshuti i el Forum per a la Veritat i la Justícia a l’Àfrica dels Grans Llacs ha nascut un complex i enrevessat procediment judicial que no ha arribat a cap port.

El 2008, el jutge de l’Audiència Nacional Fernando Andreu va processar la cúpula política i militar de Ruanda per la mort de Flors Sirera i vuit cooperants i religiosos més, i va dictar 40 ordres d’arrest internacional per crims de genocidi, de guerra, contra la humanitat, terrorisme i pertinença a organització terrorista contra 40 comandaments del Front Patriòtic Ruandès.

Bloqueig judicial

El procediment judicial es va veure afectat pel bloqueig al procés judicial aplicat pel govern del PP arran de la reforma de la llei de justícia universal. Els esforços se centren en aconseguir que declarin i així puguin ser processats i portats a judici, com a mínim, 23 dels 40 militar ruandesos sobre els quals l’any 2008 es va dictar ordre d’arrest internacional.

Com que la reforma de la llei de justícia universal no permet investigar ni jutjar crims contra la humanitat, de genocidi i guerra la investigació queda limitada a delictes de terrorisme .