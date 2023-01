«Abans de posar lleis noves, s’haurien de complir les vigents»

Tot i que ara està atenent a la botiga Univers Mascotes de la carretera de Vic de Manresa, Desirée Mora és veterinària, perruquera canina i experta en nutrició animal. Pensa que les lleis han de fomentar la protecció dels animals i no posar traves a les persones que volen tenir-ne.

Què en pensa del projecte de llei que està en tràmits?

Trobo que està bé sempre que l’objectiu sigui el benestar animal. Però també penso que abans de fer normes noves, s’haurien de complir les que tenim ara perquè si no són per a tothom, les lleis no valen de res.

La llei actual no s’aplica?

Sí, però es fan els ulls grossos en moltes qüestions. Per exemple, la gran majoria dels gossos tenen microxip i es continuen abandonant, això és perquè aquests actes no tenen conseqüències prou serioses. A més, des de l’administració es posen traves a la gent que denuncia el maltractament animal, perquè des de ja fa un temps les denúncies no són anònimes i el maltractador pot saber qui l’ha denunciat.

Quins canvis implementaria vostè en aquest projecte de llei?

Ampliaria molt la llista d’animals positius, que són els que es poden considerar com mascotes. En aquesta llista no hi ha per exemple el hàmster o el conill, que des de sempre la gent els ha tingut a les cases i els han tractat com un més de la família. Jo per exemple tinc animals a casa que han quedat fora de la llista i els he hagut de registrar en un cens de la Generalitat perquè estiguin controlats.

Creu que hi ha massa dificultats per tenir mascotes?

No, penso que sempre que sigui per tenir els animals controlats i reduir els abandonaments. Als criadors també els han d’exigir moltes condicions per assegurar que els animals estan en un bon estat de salubritat i higiene.