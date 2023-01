Ni una ànima al parc de l'Agulla de Manresa

Ni una ànima hi havia aquest dilluns al matí al parc de l’Agulla de Manresa. I continuarà així fins com a mínim el pròxim 15 de febrer.

Són poc més de tres setmanes a causa d’unes obres durant les quals es buidarà el llac i es farà una nova connexió cap a la planta potabilitzadora. A més a més de tres noves sortides cap als canals de reg del Poal i Viladordis. Les obres les fa Aigües de Manresa.

Un rètol a totes les portes d’accés al recinte alerta als visitants que el parc està tancat i barrat per obres. Tot i així, aquest dilluns al migdia una dotzena de cotxes estaven aparcats a tocar d’un dels accessos, el que dona a la carretera de Santpedor. L’aparcament de la rotonda, cap el camí que mena a la Séquia o bé al polígon de Sant Isidre a Sant Fruitós, era ple.

Al voltant del parc hi havia gent passejant, i al berenador, hi havia força ambient tot i ser un dilluns al migdia i malgrat, també, el fred.

Hi havia gent que volia accedir al parc i que quedava aturat llegint el cartell que diu «Del 23 de gener al 15 de febrer el parc estarà tancat per obres». En algunes portes per entrar al parc, el cartell compartia espai amb el que avisa que el parc es tanca quan es fa fosc.

Hi ha qui ja ho sabia «perquè ho vaig llegir», però que lamentava que es tanqués tot el parc i no és permetés donar-hi un vol ni tan sols per la part més allunyada del llac. «Hi haurien de posar tanques però ja se sap que hi ha irresponsables que quan veuen una tanca el primer que fan és saltar-la».

A primera hora del matí les obres han començat a un dels extrems de l’Agulla. Davant dels magatzems i els lavabos s’hi han concentrat maquinària i també s’hi veuen grans tubs per canalitzar l’aigua.

Segons Aigües de Manresa, s’ha decidit tancar el parc per qüestions de seguretat tenint en compte que es tracta d’unes obres importants, que es buidarà el llac i que es posarà al descobert el fang que s’hi acumula.

El buidatge del llac ha començat aquest dilluns mateix i es preveu que es comenci a notar d’aquí a un parell o tres de dies. No és que es buidi expressament, sinó que l’aigua que va a parar a la planta potabilitzadora o els canals de rec del Poal i Viladordis, i llac no es torna a omplir. No s’obrirà l’aixeta.

Noves connexions

L’obra és la segona fase de la construcció d’una nova connexió de l’Agulla amb la planta potabilitzadora dels dipòsits nous, al sector Concòrdia. És on es tracta l’aigua que després surt a l’aixeta de les llars de Manresa. Fins ara l’aigua de la planta arriba directament del llac.

Ara tindrà una connexió independent, el que facilitarà tasques de manteniment o d’abastament quan faci falta.

També es millorarà la circulació de l’aigua dins el llac i es construiran tres noves sortides cap a canals de reg del Poal i Viladordis. Les obres les fa l’empresa manresana ICMAN i tenen un pressupost total de més de 750.000 euros.

Aigües de Manresa ha contractat una empresa especialitzada per estudiar i gestionar la fauna del llac aprofitant que es buida. Els peixos autòctons es conservaran. Pel que fa a espècies invasores s’actuarà d’acord amb el que digui en cada cas la normativa vigent.

Es dona la circumstància que dimarts passat, 17 de gener, el parc ja es va tancar al públic per precaució a causa del vent.