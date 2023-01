Botiguers temen que prohibir vendre gossos i gats farà créixer el mercat negre

El projecte de llei del benestar animal que s’està tramitant prohibirà la venda de gossos, gats i fures a les botigues d’animals, la prohibició d’espècies exòtiques ja està prohibida. Pels professionals consultats per Regió7, aquesta mesura farà créixer el mercat negre. Els objectius principals de la llei són frenar l’abandonament animal i impulsar l’adopció de les mascotes que es troben en les protectores.

Fauna Gibert és una de les botigues de Manresa que ven gossos de races petites. La propietària de l’establiment, Gemma Gibert, explica que la relació que hi ha amb els clients va molt més enllà de la compra i venda de l’animal, hi ha un assessorament integral. «La gent continua venint després de comprar l’animal per resoldre qualsevol dubte o problema que puguin tenir i a posar les vacunes a l’animal».

Per Gibert, si s’aprova la nova legislació, el mercat negre d’animals experimentarà un creixement exponencial. «Si algú vol comprar un cadell, ho pot fer aquí que tenim tot en regla i donem unes garanties o bé a llocs que no en donen tantes. Si deixem de vendre aquí, moltes persones compraran els animals a través de vies que no són segures».

«Si algú compra un gos aquí, li costa més de 1.000 euros, per tant, és una decisió que s’ha de tenir molt clara», deia. Explicava que el preu dels animals també és una mesura preventiva contra l’abandonament.

La nova llei prohibirà que s’exhibeixi qualsevol animal a l’aparador de les botigues per evitar la compra impulsiva, però aquesta és una prohibició que ja és present en la normativa vigent.

Hi ha dates assenyalades en què la botiga Fauna Gibert no lliura animals per evitar la compra compulsiva, els dies d’abans de Nadal i d’abans de Reis. «Jo soc la tercera generació de la família que treballa a la botiga i sempre ho hem fet així», deia Gemma Gibert.

La llei diu que els gossos, gats i fures s’hauran de comprar a criadors registrats que tinguin un nucli zoològic per la venda. La propietària de la residència canina Tres Pins, que també es dedica a la cria de gossos per la venda, situada a Balsareny, Marta Vallverdú, pensa que l’únic motiu que es pot esgrimir per prohibir la venda d’alguns animals a les botigues és l’espai. Tanmateix, recalcava que «hi ha moltes botigues que si compleixen amb totes les normatives pel que fa a la salubritat i els metres dels quals han de disposar els animals».

Per Vallverdú aquesta mesura no farà que es redueixi l’abandonament animal perquè «actualment els gossos han de portar microxip i la gent els abandona de totes maneres, perquè no es compleix la llei». Segons explica, els serveis que s’ofereixen des d’un criador professional i des d’una botiga són pràcticament iguals. Manifestava neguit per l’augment de vendes particulars no legalitzades amb l’aplicació d’aquesta llei.

Un altre dels llocs on es podran comprar cadells després que s’aprovi la llei serà al criador de Can Font de Santpedor. Gemma Vila és la propietària del local i està completament a favor de la prohibició que es proposa en aquest projecte de llei. «Ja fa temps que ho haurien d’haver prohibit» sentenciava.

Per Vila, és comprensible que no es puguin vendre gossos a les botigues, però creu que la legislació és massa permissiva amb els particulars. «S’haurien de perseguir més les persones que venen gossos i ho fan fora de la llei sense cap mesura sanitària ni de protecció per a l’animal» declarava.

La propietària de Can Font feia saber que des del criador hi ha un control exhaustiu de a qui es ven l’animal, hi ha un filtre de preguntes que s’enfoquen sobretot en l’àmbit econòmic. El preu dels gossos sol ser elevat, però des de Tres Pins s’asseguren que aquella persona té la capacitat per mantenir l’animal. Vila feia una comparació amb el món del motor: «hi ha gent que té diners per comprar un Ferrari, però després no el treuen del garatge pel preu de la benzina».

Una de les metes d’aquest projecte de llei pel benestar animal és promoure l’adopció per sobre de la compra de mascotes procedents dels centres de protecció animal. Seproan és una protectora d’animals ubicada a Sallent. El president de l’entitat, Marc Junyent, troba bé que es prohibeixi la venda de gossos i gats a les botigues, però pensa que el problema de l’abandonament no se solucionarà amb aquesta mesura. «La majoria d’animals que ens arriben són gossos perillosos que provenen del mercat negre», deia Junyent.

Pel president de la protectora, és més important que s’obligui a esterilitzar aquest tipus de gossos perillosos que no pas que es prohibeixi la venda de races petites a les botigues. Pensa que la prohibició hauria d’anar enfocada als criadors, «no té sentit que es permeti que es continuïn criant gossos de determinades races que els agraden a la gent mentre a les protectores n’arriben d’abandonats cada dia».

Una de les opinions compartides entre totes les persones consultades és que la legislació hauria d’assegurar que les persones que compren o adopten una mascota siguin persones que en tindran cura i el tractaran com un més de la família.