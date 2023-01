Juan Antonio Lopera és el propietari d’una botiga d’animals especialitzada en peixos, per tant, no l’afectarà directament la nova normativa en cas que s’aprovi. De tota manera, creu que en el projecte de llei hi ha algunes mancances.

Està a favor que es prohibeixi la venda de gossos, gats i fures a les botigues?

Completament, estic segur que hi ha botigues que tenen les condicions per poder vendre aquests animals, però no totes les que ho fan. Quan són cadells, els gossos s’han de vigilar constantment i no sé si els diumenges hi tenen a algú. És per aquest motiu que aquí mai hem treballat aquests animals, bàsicament tenim peixos i hàmsters i conills de forma eventual.

Què afegiria vostè al projecte de llei que s’està tramitant?

Trobo que seria molt interessant crear una xarxa de suport mutu entre les diferents empreses que treballem amb animals. Botigues, protectores i particulars hem de fer un treball conjunt amb l’objectiu que les persones que volen ajudar tinguin facilitats per fer-ho. Si volem reduir la taxa d’abandonament d’animals, des de les botigues hem d‘impulsar les protectores i els criadors de confiança.

Les botigues d’animals tenen controls suficients per assegurar el benestar animal?

Les botigues sí, els botiguers no. M’explico: si el local reuneix totes les condicions de salubritat necessàries per als animals, qualsevol pot obrir una botiga. Una farmàcia només la pot obrir un farmacèutic i tothom ho troba normal. Jo crec que les persones que tenen botigues dedicades a aquest món haurien de passar unes proves mínimes per veure si està capacitat o no per portar un negoci d’aquestes característiques. Seria una forma que baixés l’abandonament.