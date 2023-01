Negociacions per no deixar sense llar a Manresa una família amb un nen amb paràlisi cerebral

Regió7 va informar la setmana passada que sor Lucía Caram, que just aquest diumenge va emprendre el seu quinzè viatge a Ucraïna, on estarà durant tota una setmana, va fer una crida per tal que Solvia no executés el desnonament d'una família de Manresa amb una nena de dos anys i un nen de sis anys que té paràlisi cerebral i que rep atenció d'Ampans. El desnonament està previst el proper dia 31 d'aquest mes. Després del ressò que va obtenir la notícia publicada per aquest diari, sembla ser que Solvia hauria iniciat converses amb la Fundació del Convent de Santa Clara, que presideix Caram, per trobar alguna solució, que podria incloure no portar a terme el desnonament, tenint en compte la situació de l'infant i, també, que la mare també té alguna dolència.

Caram va explicar que el cas li havia arribat via correu i va enviar un SOS a través de les xarxes que passa per aconseguir una casa amb planta baixa o bé amb ascensor per temes de mobilitat de l'infant amb paràlisi cerebral. D'entrada, però, va reclamar a Solvia que aturés el desnonament. Regió7 es va intentar posar en contacte sense èxit amb la immobiliària, que el Banc de Sabadell va vendre al grup suec Intrum entre els anys 2019 i 2022.