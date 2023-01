Ja hi ha les imatges que faran de capçaleres de la programació de la Festa de La Llum i dels seus dos actes principals la Fira de L’Aixada i la Transéquia, esdeveniments festius que tindran lloc a Manresa de l’11 de febrer al 5 de març. La presentació pública marca l’inici dels actes de preparació de la festa manresana més tradicional que ofereix a ciutadans, ciutadanes i visitants una àmplia programació que combinarà novetat i tradició, i que els pròxims dies es donarà a conèixer amb detall.

Les autores de les imatges en l’edició d’enguany són Gemma Buxaderas (Festa de La Llum), Sílvia Cano Herrera (L’Aixada) i la firma Killing Weekend (Transéquia). Els cartells han estat presentats per la regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo Obiols; el president del Gremi de la Construcció de Manresa i Comarques, Josep Alias Rovira; el president de l'Associació Misteriosa Llum, Joan Manel Miquel Vallejo; la directora de la Fundació Aigües de Manresa - Junta de la Séquia, Laia Muns Serra, i el coordinador de l’Associació Manresa de Festa, Joan Orriols Padró.

La Festa de La Llum 2023 arrencarà el dia 11 de febrer i finalitzarà el 5 de març amb la Transéquia. La Fira de L’Aixada se celebrarà els dies 25 i 26 de febrer. Aquest any, el Gremi de la Construcció de Manresa i Comarques, que enguany celebra els 700 anys de la seva existència a la ciutat, és l'entitat administradora de la festa.

La imatge de la Festa de La Llum

La imatge del cartell de la Festa de La Llum és obra de Gemma Buxaderas, graduada en Comunicació Audiovisual per la Universitat de Vic i dissenyadora gràfica autodidacta. Ha combinat treballs de disseny gràfic creatiu, com els cartells de la Innocentada de Manresa 2018, 2019 i 2020, amb altres feines des del 2016. Fa poc més de mig any que s'ha consolidat com a dissenyadora gràfica freelance (Ambu Estudio Creativo), després d'haver estat els últims tres anys treballant com a preimpressora de gran format. Paral·lelament, es troba ampliant els seus estudis en Disseny, Identitat i Construcció de marca, per tal d'especialitzar-se en brànding.

La imatge de la Fira de L'Aixada

En el cartell d'enguany de la Fira de L'Aixada està signat Per Sílvia Cano Herrera, graduada superior en il·lustració per l’Escola d’Art de Manresa. Treballa a l’empresa Tous, combinant la feina i la passió com a freelance, creant productes artesanals, il·lustracions, murals, exposicions. Ha participat en tallers d’art i dibuix com a eina terapèutica per a nens i per a persones amb discapacitats.

La imatge de la Transéquia

La imatge d'aquesta edició de la Transéquia té origen en la nova col·laboració que tenen entre mans el Parc de la Séquia i la firma Killing Weekend. L'objectiu és visibilitzar, a través del disseny gràfic, els valors de l'entitat per la divulgació de la cultura de l'aigua. A través d'un univers de formes geomètriques, tipografies i colors, es vol donar a conèixer el valor patrimonial i immaterial i la importància de l'aigua des del punt de vista històric, cultural i científic.

El cartell escollit presenta una estètica festiva i un llenguatge gràfic actual que pretén adreçar-se a tots els públics i fer valer l'esdeveniment, no únicament com una activitat esportiva i de lleure, sinó també de comunitat i de respecte cap a l'entorn que ens envolta.

La festa manresana ja escalfa motors

Un any més, la Festa de La Llum se celebra a Manresa, al voltant del dia 21 de febrer, per commemorar, segons la tradició, la vinguda d'una Misteriosa Llum -provinent de la muntanya de Montserrat fins al temple del Carme- que va afavorir la concòrdia entre l'església i la ciutat. L'Associació Misteriosa Llum, entitat que té la responsabilitat de garantir la continuïtat de la festa, ha nomenat enguany com a entitat administradora el Gremi de la Construcció de Manresa i Comarques.

En el marc d'aquest programa d'actes destaquen dues activitats que amb el pas dels anys han adquirit un pes específic important dins la programació de la Festa: la Fira de L'Aixada i la Transéquia. La Fira de L'Aixada, que celebra la seva 26a edició, com cada any és realitzarà el darrer cap de setmana del més de febrer (dies 25 i 26) i és organitzada per l'Ajuntament de Manresa i l'entitat Associació Manresa de Festa, amb la complicitat de l'ampli teixit associatiu de la ciutat.

Pel que fa a la Transéquia, l'organització correspon a la Fundació Aigües de Manresa - Junta de la Sèquia. Enguany, arribarà a la seva 39a edició i tindrà lloc el dia 5 de març.