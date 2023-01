Menjar sa no forçosament vol dir menjar car. Aquesta és la idea que es vol transmetre a través del taller de cuina que aquests dies estan impartint nutricionistes d'atenció primària als usuaris del banc d'aliments de Manresa. L'objectiu és oferir-los idees de menús saludables a baix cost per evitar "mals vicis" que, a la llarga, poden comportar problemes de salut com diabetis o obesitat. La Dialnekis Garcia és una de les usuàries que ha assistit al taller. Admet que li agrada esmorzar pa amb embotit, però al curs ha après que "l'ou és més sa i més barat que el xoriço". Un altre usuari, el Xavier Campanales, assegura que la falta de temps li juga en contra. "Menjo sopes de sobre o mandonguilles de llauna. Més cares i menys sanes", admet.

En un moment en què cada cop és més car fer la cistella de la compra, els tallers que ofereixen dietistes i nutricionistes de l'ICS Catalunya Central i la Fundació Althaia són realment útils. En aquests cursos s'ofereixen idees de receptes fàcils, sanes i barates, s'ensenya a cuinar amb el mínim de recursos, i es donen consells a l'hora de fer la compra perquè sigui més barata i més sana. Tal com explica la dietista i nutricionista de l'ICS a la Catalunya Central, Naila Guillén, les famílies amb menys recursos econòmics sovint tenen més mancança d'aliments saludables i consumeixen més greixos i més aliments processats. Per aquest motiu, subratlla la importància de tallers dirigits a aquest sector de la població. D'aquesta manera, la iniciativa vol millorar l'aprofitament dels aliments bàsics que s'ofereixen des del banc d'aliments. Una cistella que, tal i com subratllen les nutricionistes d'atenció primària, està "molt bé" perquè inclou molts productes de temporada i frescos. Dues premisses que van estretament lligades amb el preu. De la seva banda, els usuaris agraeixen aquests tallers perquè, admeten, sovint no mengen sa. Asseguren que la falta de temps molts cops és la principal raó, més que la falta econòmica. Però també el desconeixement perquè a vegades els passa que reben aliments que no saben com cuinar. Nutricionistes a l'atenció primària Des de fa un temps, el Departament de Salut ha incorporat la figura del dietista-nutricionista a l'atenció primària amb l'objectiu de promoure activitats per potenciar els hàbits i actituds de vida saludables, els canvis de conductes relacionades amb els factors de risc i el foment d’una alimentació equilibrada al llarg de les diferents etapes de la vida, de manera individual, familiar i comunitària.