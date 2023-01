La causa per l’assassinat de la infermera manresana Flors Sirera a Ruanda ha arribat als 26 anys sense que ningú hagi pagat pel crim, però sense llançar la tovallola. La prova és que ahir va tenir lloc una nova edició del memorial que se celebra cada any per aquestes dates.

L’advocat de la causa, Jordi Palou-Loverdos, va explicar a Regió7 que «sembla que està mes avançat que, finalment, el general Kayumba faci una declaració com a imputat per videocoferència judicial des de Sud-àfrica». A més, «confiem que aviat vindrà a declarar un nou testimoni protegit localitzat a un país africà i exmembre de l’Exèrcit Patriòtic Ruandès». "No defallim" Aquestes van ser les dues fites que va destacar, a preguntes d’aquest diari, i va assegurar que malgrat tot el temps transcorregut «no defallim». El Memorial pels Conflictes Oblidats va convidar la periodista Rosa Moro, especialista en el conflicte del Grans Llacs, autora del llibre «El genocidio que no cesa» i fundadora del blog África en mente. Aquesta voluntària d’Umoya va aportar una anàlisi aprofundida d’un conflicte que continua com una ferida oberta. L’advocat de la causa, Jordi Palou-Loverdos, va explicar a aquest diari que hi ha dos informes confidencials i 37 annexes dipositats al Palais Wilson de Ginebra, seu de l’Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans, amb informació clau sobre l’assassinat. La seva existència va ser revelada per un membre de la missió de l’ONU que va estar treballant al lloc de l’atac, a Ruhengeri. I s’ha sol·licitat la seva inclusió com a prova en el procés.