«Sanitat i Educació són dos pilars que no s’haurien de tocar governi qui governi»

El 2018 Metges de Catalunya ja va convocar una vaga i ara hi torna. No es va solucionar el que s’havia de solucionar?

La motivació era diferent. Era per un conveni que ha durat dos anys. Durant aquest temps Metges de Catalunya ha sigut a la taula de negociació i quan veus que les demandes que has fet, que no són coses de l’altre món, no s’atenen doncs s’arriba a aquest punt de convocar la vaga de metges.

Quines són aquestes demandes?

Bàsicament les condicions laborals. Com disposar de temps per fer consultes, cosa que per exemple a Primària és complicat perquè estan molt saturats. Regular la formació dins la jornada laboral o un increment salarial que ha de fer, també, que no se’n vagi el talent. Nosaltres veiem que els residents que formem, perquè la residència en aquest país és molt bona, marxen. I està marxant molt valor. La mentalitat de la joventut és molt diferent i poden anar a França, Alemanya o Anglaterra. Quan veus que el valor que has format marxa perquè les condicions no són les adequades sap greu. I això a més a més genera un dèficit de professionals.

Els professionals se senten pressionats pels usuaris?

Hem de pensar que venim de la covid. Quan hi havia la pandèmia tot eren els sanitaris. Sincerament pensàvem que la societat i la població en general, perquè tots ho vam passar molt malament, se’n recordaria de tot això. Doncs ja se n’ha oblidat. Les llistes d’espera són les que són, cada vegada n’hi ha més, i la gent et demana a tu. A urgències, ara que estem en un període de sobrecàrrega, la gent no entén que hi ha el que hi ha. Els usuaris estan molt més demandants que fins i tot abans que la pandèmia.

Això s’arregla amb diners?

Primer s’ha de canviar el sistema. Ha quedat obsolet perquè tot ha canviat com per exemple l’augment de la població. Ja no és vàlid. Hi ha d’haver una reestructuració important. Això ha de significar una aportació econòmica perquè tot el sistema, no només els metges, sinó tot el sistema funcioni. S’haurien d’aportar molts més diners a la sanitat. No només en sous sinó en tot el que implica. Cal un nou model prescindint de quin partit hi hagi o quin conseller hi hagi. Sanitat i Educació són dos pilars que no s’haurien de tocar governi qui governi.

A Manresa la situació és especialment complicada perquè costa que hi hagi metges que vulguin treballar a la ciutat o al seu entorn?

Fa gairebé 25 anys que treballo a Manresa. Jo he de dir que la direcció d’Althaia intenta fer coses per atraure i retenir valor, però tenen el pressupost que tenen i arriba fins on arriba. La lluita no és només Barcelona. Fan el que poden, però tenen un límit.

Per què es va fer sindicalista?

Perquè quan vaig arribar a Althaia la gent que hi havia aleshores es va començar a jubilar i ningú no prenia el relleu. I de mica en mica en van engrescar. Jo crec que els metges hauríem d’estar implicats. Algú ho ha de fer i tinc la confiança dels meus companys, que és l’important. Tot això ho faig fora d’hores.