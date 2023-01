Amb la baixada de les temperatures les relliscades i caigudes són un autèntic perill. Aquesta situació s'està donant al xamfrà entre la carretera de Santpedor i les Bases de Manresa en sentit de baixada. El risc és tan evident que una persona ha omplert de cartells fets a mà la zona alertant del perill.

Són una desena de cartells amb un triangle per advertir del perill i concretant en lletres majúscules la causa: Gel.

Hi ha cartells als contenidors, a la farola, a la façana d'un edifici del carrer perquè puguin ser visibles des de tots els angles.

Malgrat la presència dels avisos a 3/4 de 10 del matí una persona d'edat avançada ha relliscat i ha caigut. Una jove ha acudit immediatament a ajudar-la i ha pogut continuar el camí fins arribar a casa però no se saben les conseqüències que pot tenir la batzacada d'aquestes característiques, sobretot en persones grans.

Veïns comentaven que no havia estat la primera i especulaven si la persona que ha fet els cartells també havia anat a parar per terra per la presència de la placa de gel o era algú que havia vist com succeïa i s'havia posat a elaborar i enganxar-los en tants llocs com havia pogut.

La placa de gel és de grans dimensions, uns quaranta metres quadrats, i ocupa bona part del xamfrà que hi ha a tocar de la plaça de la Creu en direcció a la plaça Prat de la Riba, en un espai on la vorera és ampla i, a més a més fa baixada.