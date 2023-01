Els presidents veïnals del Centre Històric, totalment decebuts amb Manresa 2022

Una oportunitat perduda que no ha tingut cap mena d’efecte transformador al Centre Històric de Manresa. És el resum de les valoracions que han fet els presidents veïnals de les Escodines, del Barri Antic i de Vic-Remei, Carme Carrió, Anna Martínez i Vicenç Cano, respectivament.

«S’ha perdut una oportunitat importantíssima per a la dignificació del nostre barri» Carme Carrió - Presidenta de l'Associació de Veïns de les Escodines

Carme Carrió, presidenta de l’Associació de Veïns de les Escodines, considera que «s’ha perdut una oportunitat importantíssima per a la dignificació del nostre barri» i remet a les opinions de la informació publicada per aquest diari divendres passat sobre què ha significat Manresa 2022, en el sentit que «no ha aportat res de res a nivell dels canvis socials que calia fer i tenir en compte».

Carrió diu que al barri «esperàvem aquest 2022 amb molta alegria i motivació perquè crèiem que s’hi farien plans d’actuació urbanística per transformar la degradació que està patint i també que, a nivell cultural, és tindria en consideració fer-hi accions de coneixença dels racons ignasians importants que hi ha, però no s’ha fet res d’això, ni actes culturals, ni actes socials». Recorda que «en les reunions prèvies al 2022, i van ser unes quantes, juntament amb el pare Magriñà [aleshores superior de la Cova, traspassat recentment i de qui en destaca el compromís i estima pel barri], vam reivindicar i proposar a l’Ajuntament fer apartaments en espais que s’haurien d’haver enderrocat perquè hi ha cases que cauen de llàstima, de manera que persones que van a la Cova a fer-hi estades d’espiritualitat poguessin allotjar-s’hi». Afegeix que «també recordo com a l’Hospital Sant Joan de Déu veien amb molt bon ull aquesta proposta per poder allotjar-hi molts dels metges que hi van a fer pràctiques o a treballar-hi temporalment, entre d’altres». Al seu entendre, «aquests sí que haurien estat uns canvis socials potents i valents que haurien donat una altra mirada al barri i que haurien canviat, en part, la filosofia de la ciutat».

Posa l’accent en el fet que, «si repassem la vida de sant Ignasi, el barri de les Escodines va ser el lloc més important de la seva vida quotidiana, passejant pels seus carrers fins arribar a Santa Clara, on tenim la creu del Tort, lloc emblemàtic» on acostumava a aturar-se per resar. En canvi, «tota la programació s’ha fet fora del barri, com si no existís i com si sant Ignasi no hi hagués estat mai».

«Estem molt decebuts»

Per tot plegat, «les veïnes i veïns estem molt decebuts amb l’Any Ignasià que ha acabat, i, sobretot, no ens repetiu que no hi havia recursos econòmics per fer-ho, perquè ni tan sols es va intentar».

Quant a projectes com el futur Museu del Barroc de Catalunya i la Fàbrica Nova, «tot i ser molt important tenir-los a prop nostre, sense una intervenció urbanística que ja s’hauria d’haver començat l’any passat, el barri de les Escodines no podrà transformar la nostra realitat», manté.

«Es va dir que s’apostaria fort per fer una neteja d’imatge de tot aquest entorn i no s’ha aprofitat» Anna Martínez - Presidenta de l'Associació de Veïns del Barri Antic

Anna Martínez, presidenta de l’Associació de Veïns del Barri Antic, coincideix amb Carrió que ha estat «una oportunitat perduda» per millorar el barri. «Per a la gent de fora potser ha representat alguna cosa més, però als de Manresa en general i, sobretot, als del Barri Antic no ens ha aportat res».

Confessa que «n’esperava més, sincerament», i que «fins i tot ens van proposar uns canvis a nivell de la neteja» del barri que no s’han produït. També es queixa que no s’ha millorat l’accés a la Cova pel Barri Antic que «és una zona que torna a estar bastant degradada. Era una oportunitat i es va dir que s’apostaria fort per fer una neteja d’imatge de tot aquest entorn, que està molt vinculat a les Escodines i a la Cova i penso que no s’ha aprofitat. S’ha parlat més d’obres magnes [com el museu del barroc i la Fàbrica Nova] que de Manresa pròpiament». Lamenta que «no s’hagi pogut aprofitar per impulsar aquesta zona. No es demanava tant. S’hauria pogut fer un abans i després».

Martínez considera que s’han destinat molts esforços a la part de la programació cultural, si bé és del parer que Manresa ja és una ciutat prou activa en aquest sentit, de manera que haurien d’haver anat a altres fronts. «El que es tractava és d’impulsar la ciutat i, sobretot, el Centre Històric, que és on va estar sant Ignasi». Posa com a exemple que no s’ha potenciat el Pou de la Gallina o que, diumenge, molts restaurants tanquen i la gent que visitava Manresa no sabia a on anar. Conclou que «no ha estat ben organitzat i ha estat molt mal aprofitat».

«Al barri no s’hi ha fet res relacionat amb la commemoració tot i que se n’havia parlat» Vicenç Cano - President de l'Associació de Veïns de Vic-Remei

Vicenç Cano, president de l’Associació de Veïns de Vic-Remei, comenta que «al barri no s’hi ha fet res relacionat amb la commemoració, tot i que se n’havia parlat». Ho aprofita per reclamar que el Xalet de Casa Caritat pugui entrar en servei perquè la canalla està desitjant poder-hi anar.