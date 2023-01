L’Ajuntament de Manresa recollirà les queixes dels usuaris de la ciutat sobre la línia de bus interurbà de Manresa – Barcelona, que opera l’empresa Monbus, i les farà arribar al Departament de Transport Públic i Mobilitat de la Generalitat de Cataluny a, titular del servei. El pas es dona després que en els darrers mesos s’hagi detectat un increment d’incidències i que s’hagi constatat la dificultat que tenen els usuaris de fer arribar les seves queixes a la Generalitat.

Per poder-ne fer una gestió ràpida, es recomana als usuaris fer ús del canal de WhatsApp municipal. Per accedir-hi, només cal guardar el número 644 069 801 a l’agenda de contactes del dispositiu mòbil i enviar un WhatsApp posant la paraula “hola”. També s’hi pot accedir directament a través de l’enllaç aju.cat/Manresa. Un cop s’hi ha entrat, l’usuari podrà veure el menú principal, en el qual hi ha una opció per comunicar incidències (en el número 2). Dins d’aquesta opció, es desplega un submenú, que fa seleccionar el tipus d’incidència (si és referent a la neteja, a parcs i jardins, a l’enllumenat, etc.). En aquest submenú cal clicar el número 6, que du per títol “Circulació i transport”. En aquest estad i, ja podrem escriure breument la incidència, que rebrà l’equip de la Regidoria de Mobilitat, que la registrarà i enviarà a la Generalitat de Catalunya, per tal que en doni resposta.

Amb aquest pas, l’Ajuntament de Manresa pretén que no es quedi cap queixa i/o incidència sense registrar, de tal manera que les dades que arribin a la Generalitat puguin ser el màxim de similars a una realitat que es reclama que es millori. Des del passat setembre, usuaris d’aquesta línia s’han posat en contacte amb l’Ajuntament per tal de manifestar el seu malestar amb el servei que es presta, que pateix reiterades incidències. Durant aquests mesos, també s’han mantingut reunions amb la Generalitat per tal de posar de manifest les deficiències i reclamar una solució.