Fem Manresa demana a ERC i Junts que deixin de posar bancs de formigó sense respatller

En el ple municipal de dijous, 26 de gener, Fem Manresa presenta una moció "per demanar que l’Ajuntament es comprometi a fer un urbanisme pensat per a les persones i no únicament pensat des dels despatxos i en grans obres faraòniques". Demana a ERC i Junts que deixin de posar a l'espai públic bancs de formigó sense respatller.

Els acords de la moció els concreten prenent com a exemple d’aquest fet els bancs, una part del mobiliari urbà que consideren que no sempre s’ubica pensant en la funció que té. La candidatura municipalista afirma que Manresa és una ciutat pensada per circular amb vehicle privat, "amb un urbanisme gris i a on hi abunda el formigó i hi manquen zones verdes. I que, com la majoria de ciutats, Manresa s’ha construït des d’una lògica econòmica i patriarcal". Consideren que, en conseqüència, els espais físics de la ciutat han anat adoptant formes que permeten perpetuar aquests valors, com per exemple totes les accions o inaccions que han comportat que la ciutat es construís prioritzant els desplaçaments amb vehicles o la construcció de zones de centres comercials de la ciutat en lloc de la inversió en millores urbanístiques de la major part dels carrers i places. No més bancs de formigó En aquest sentit, tenint en compte que la ciutat s’ha de desenvolupar a partir de les necessitats de la vida quotidiana de les persones que l’habiten, creant espais que permetin la socialització i que fomentin la comunitat entre el veïnat dels barris, consideren que "cal revertir la instal·lació dels bancs que són blocs de formigó, prioritzant aquells que són més ergonòmics i còmodes per a la ciutadania". Així doncs, Fem Manresa proposa que l’Ajuntament es comprometi a prioritzar, en qualsevol projecte urbanístic que desenvolupi, l’ús i la comoditat dels elements de l’espai públic per damunt d’altres criteris estètics i de disseny i a incorporar la diversitat d’experiències i realitats de les persones que en fan ús. També demanen que el Consistori es comprometi a no col·locar bancs de formigó i sense respatller en les noves actuacions i urbanitzacions de places, carrers i parcs, al mateix temps que es substitueixen els que ja hi ha.