Poc seguiment de la vaga a ensenyament a Manresa, i concentració davant Sant Joan de Déu en la de sanitat

La primera jornada de la vaga a ensenyament convocada per aquest dimecres i també dijous, no ha tingut la repercussió d’altres jornades de protesta als instituts de Manresa. El seguiment ha sigut escàs, segons la informació aportada pels propis centres d’ensenyament.

Tots els centres d’ensenyament han obert amb normalitat. En el cas d’aquells grups que no tenien mestre o professors, o bé han sortit al patí o bé han fet altres activitats.

La jornada de protesta ha coincidit, també, amb una vaga convocada pel sindicat d’estudiants. Denuncien la massificació a les aules, la manca de professors i places a FP i consideren que la universitat és cara. A primer de batxillerat és on hi ha hagut més seguiment.

A l’institut Lluís de Peguera pocs professors han fet vaga, i al Guillem Catà han sigut, aquest dimecres, 7 dels 110 amb que compta. Al Catà, a més a més de secundària també ofereixen cicles formatius. A Cal Gravat un 8 % dels docents han secundat la convocatòria i al Pius Font i Quer han sigut una vintena dels 70 professors. A tot Catalunya, Educació ha xifrat en un 7,48% el seguiment de la vaga de personal docent funcionari, interí i laboral de l'ensenyament públic fins a les deu del matí.

En el cas que un professor faci vaga no se substitueix per un altra per fer la classe, sinó que es fan tasques de vigilància. A l’aula o als patis. Segons fonts de la direcció del Pius Font i Quer, el col·lectiu de professors està cansat de les vagues i també del departament, que «et diu una cosa i en fa una altre. No ens tenen en compte i estant saturant el sistema».

Hi ha qui també argumenta que no tothom es pot permetre fer vaga cada dos per tres. L’any passat van sovintejar.

Protesta a Sant Joan de Déu

A la sanitat també hi ha vaga. En aquest cas convocada pel sindicat Metges de Catalunya i altres formacions com la Intersindical.

A l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa hi ha hagut aquest matí un centenar de professionals.

A tot Catalunya, la vaga convocada pel sindicat mèdic ha tingut un seguiment en el torn de matí del 17,5% dels facultatius i del 0,8% de la resta de personal, segons han reportat el 47% de les entitats proveïdores al Departament de Salut, que n’ha informat a través d’un comunicat. En canvi, Metges de Catalunya eleva el seguiment global fins al 75%. Només als CAP, el 33,5% dels facultatius han secundat l’aturada, així com el 3,4% de la resta de personal.

Tres dies de llargues negociacions no han estat suficients perquè els metges catalans arribessin a un acord amb les patronals i la Conselleria de Salut. Hi haurà vaga almenys avui i demà i ja s'estan preparant aturades per als dies 1, 2 i 3 de febrer.