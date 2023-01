El dia que Manresa va arribar als -17 ºC

El gener del 2023 serà recordat com un mes fred a Manresa amb mínimes de fins a -6 graus (el dia 21) i -5,7 (dies 22 i 23). Però aquests registres queden lluny de l'episodi de fred siberià que fa 38 anys va afectar Catalunya i que a la capital del Bages va enviar el termòmetre fins a uns durs -17 graus. De fet, a la Catalunya central s'hi van registrar les mínimes més extremes de tot el país.

Era el de gener del 1985. El fred va començar a deixar-se notar els dies 3 i 4, amb mínimes de -7 graus, però va ser el dimarts 8 i el dimecres 9 quan el fred va ser més fort, amb -16 i -17 graus, respectivament. I a més de fred, neu, que va caure entremig, el dia 5.

Tot això va deixar un paisatge siberià a Manresa, que en aquella ocasió va merèixer més que mai el sobrenom de Manrússia. Tal com recollia aquest diari en les seves pàgines, les escenes amb gel penjant dels balcons, teulades i arbres es va repetir per tota la ciutat. Un episodi de fred tan brutal a Manresa no es veia des del 1971, quan es van assolir els -19 graus.

La mínima oficial va ser de -17 graus, de matinada, tot i que alguns termòmetres de particulars van arribar més avall, fins als -20 graus, relatava en una crònica del 10 de gener Regió7. El terra dels carrers era blanc, ja fos per la neu, el gel o la potassa que es va haver de repartir. I a l'hora de circular era igual de perillós fer-ho en cotxe que a peu: el servei de traumatologia de la ciutat va veure incrementades les atencions a urgències degudes a relliscades de vianants. Les lesions més freqüents van ser, a part de cops, fractures als canells i al coll del fèmur.

El consum de gas també es calcula que va augmentar aquella setmana entre un 25 i un 30% a les llars manresanes i, això, va provocar una baixada de la pressió que es va notar especialment al barri de la Font dels Capellans.

Les escoles van haver d'ajornar el retorn a l'aula després de festes. Ho van fer entre un i dos dies després. I a municipis de la comarca, alguns centres tampoc van poder començar per problemes a les canonades, congelades, (cas del Pare Algué de Manresa i de l'Esquitx de Sallent) o per problemes a la calefacció (les escoles Montserrat i Sant Vicenç, ambdues de Sant Vicenç de Castellet).

Una de les intervencions curioses d'aquells dies és el rescat d'un veí de Santa Maria d'Oló que "es glaçava dins d'un portal del barri del Xup", va recollir aquest diari. L'home, d'uns 40 anys, "havia passat de mala manera la nit" i va ser traslladat per la policia a l'hospital.