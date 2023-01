El llac de l'Agulla de Manresa encara no està buit del tot. La previsió d'Aigües de Manresa és que ho estigui a mitjan de la setmana vinent. Les obres que hi estan fent des del passat dia 23 de gener inclouen una doble actuació que té la mateixa finalitat: millorar la qualitat de l'aigua que arriba a les aixetes i que no tingui gust d'alga com passa en determinades èpoques de l'any.

Tal com ha explicat Mireia Félix, sotsdirectora tècnica i responsable de l’àrea de projectes i obres d’Aigües Manresa, en l'atenció als mitjans que s'ha fet aquest dijous al matí, es tracta d'una intervenció que ja es va veure que calia executar fa dotze anys, però que no s'ha entomat fins ara. Els treballs els fa l’empresa ICMAN, amb una durada de tres mesos. El pressupost total de l’obra és de 757.944,00 euros (IVA inclòs). Les tres primeres setmanes -aquesta és la primera- es tanca el parc a l'accés del públic per temes de seguretat.

Aquest matí, als marges del llac ja s'hi apreciava perfectament que l'aigua ha baixat de nivell, la qual cosa ha permès que hagin sortit a la superfície un patinet i una bicicleta petita que en seu dia devien caure a alguns usuaris del parc. Els ànecs encara poden nedar tranquil·lament i hi ha prou fondària com perquè no es vegin els peixos. Sí que han aflorat unes cordes que permeten tenir estacada i controlada la vegetació que hi ha a l'aigua per tal que no es desplaci. Una màquina excavadora treballava per obrir una les sortides de l'aigua en un lateral del vas del llac.

Les dues actuacions

Per una banda, les obres inclouen practicar a les parets laterals del vas del llac tres forats de sortida de l'aigua amb unes comportes per poder-los obrir i tancar; dos portaran l'aigua als canals de regadiu del Poal i l'altre, al canal de regadiu de Viladordis. Als dos canals, actualment ja hi arriba l'aigua per dues bifurcacions que hi ha en el punt d'entrada de l'aigua de la Sèquia al llac. En aquest cas, el que es vol és afavorir el moviment i circulació de l'aigua del llac més enllà de la part central per tal d'impedir que es quedi estacada. Al mig del llac no hi ha aquest problema d'estancament perquè ja es crea un corrent constant -preferencial- de l'aigua que hi entra des de la Sèquia per una banda i surt per anar cap a la potabilitzadora per l'altra.

En el cas de la segona actuació, el que es fa és instal·lar sota terra del camí perimetral del llac unes canonades d'un metre de diàmetre que possibilitaran portar directament l'aigua del punt per on entra des de la Sèquia fins a la potabilitzadora sense haver de passar pel llac.

En ambdós casos, com s'ha dit, es tracta de millorar-ne la qualitat. Ho ha explicat Félix. "Hi ha moments que, per la calor, per les condicions com ens pugui venir l'aigua des de la Baells i per molts altres factors, es poden generar algues que ens poden donar un mal gust o que ens poden complicar la potabilització a la potabilitzadora. Per tant, quan comencem a detectar que l'aigua que tenim estancada presenta algun problema de qualitat, abans de portar el problema a la potabilitzadora, on se solucionaria com ho hem fet fins ara, la captarem abans i aprofitem per renovar l'aigua del llac amb una mica més de tranquil·litat. A nosaltres ens interessa poder disposar sempre d'aquest volum de reserva perquè, si un dia vingués l'aigua de la Sèquia bruta o passés qualsevol cosa, tenim uns dies de marge". En concret, el llac suposa tenir "uns nou dies de reserva d'aigua preparada per ser tractada".

Ha remarcat que per fer aquestes obres no hauria calgut buidar el llac del tot, però "ho aprofitem per canviar la vàlvula de buidat del llac i la que dona aigua cap a la planta. Són vàlvules de diàmetres grans i per canviar-les cal tenir el llac buit".

Com 76 piscines olímpiques

El parc de l'Agulla és el principal dipòsit d'aigua crua (sense tractar) de Manresa i la rodalia. Té un volum de 190.000 m3 d'aigua, que corresponen a 76 piscines olímpiques. Dona servei a Manresa, Sant Joan de Vilatorrada, Callús. el Pont de Vilomara i Rocafort, Sant Salvador de Guardiola, Castellfollit, Rajadell, Fonollosa, Sant Mateu de Bages, Castelltallat i Marganell.