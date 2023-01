Una seixantena de mestres s'han concentrat a primera hora del matí davant de la seu dels serveis territorials d'Educació de la Catalunya central, a la carretera de Vic de Manresa, per reclamar millores en l'educació pública i una inversió més gran en els pressupostos de la Generalitat en la segona jornada de la vaga dels professors.

L'acció ha començat a 2/4 de nou del matí. Els protestants, carregats de cartells, pancartes i banderes d'USTEC i CGT, han tallat el tram de la carretera de Vic que va de la cruïlla del carrer de la Indústria fins a la cruïlla amb el carrer de la Maternitat d'Elna. Mossos i Policia Local han desviat els vehicles per carrers alternatius. Al crit de "Els serveis públics, defensem" i "Educació i sanitat, pública i de qualitat" els protestants han posat rumb a 1/4 de 9 cap a la Ben Plantada amb l'objectiu de fer arribar les seves consignes fins a plaça Espanya.

La vaga en l'àmbit educatiu, convocada inicialment USTEC-STEs i en la qual s'han acabat adherint la majoria de les organitzacions sindicals del sector, arriba després que el Departament d'Educació i els sindicats mantinguessin la setmana passada una darrera reunió que no va permetre assolir un acord. Educació ha fet una darrera proposta que contempla la recuperació del complement retributiu dels estadis a sis anys –amb les retallades va passar a nou- i l'equiparació del sou dels professors d'FP als de secundària aquest 2023. Els sindicats ho consideren insuficient i demanen també incorporar altres temes com la reducció de dues hores lectives per als docents majors de 55 anys, la negociació del calendari escolar i un pacte d'estabilitat docent.

Segona jornada de vaga

La primera jornada de la vaga a ensenyament, convocada ahir, no va tenir la repercussió d’altres jornades de protesta als instituts de Manresa. El seguiment va ser escàs, segons la informació aportada pels propis centres d’ensenyament. A Barcelona però, milers de docents es van manifestar ahir pel centre de la ciutat deixant molt clars els seus motius. «Què exigim al Govern? Més finançament!», van repetir en desenes d’ocasions en el trajecte entre Sant Jaume i el Parlament. Una gran manifestació que va reunir 6.500 persones, segons la Guàrdia Urbana -20.000 segons Ustec-, marxant de bracet amb professionals de la Salut, amb els qui comparteixen objectiu: més inversió.