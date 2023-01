El ple de l'Ajuntament de Manresa va aprovar una modificació de crèdit per destinar 150.000 euros a l’adequació i posada en marxa de la nova comissaria de proximitat dels Mossos d’Esquadra i la Policia Local, que se situarà al passeig de la República. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor d’ERC i JxM. El PSC, C’s i el regidor no adscrit es van abstenir, i Fem hi va votar en contra.

En aquest punt, el portaveu del PSC, Anjo Valentí, va demanar a l'equip de govern que si fa aquesta previsió de fons, esperoni al Govern de la Generalitat que quan abans millor acabi de redactar el conveni conjunt de col·laboració i repartiment de càrregues del nou equipament, i que així es pugui fer el projecte executiu. La futura comissaria compartida pels Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Manresa estarà situada al passeig de la República, l’antic carrer Alfons XII. D’aquesta manera, el nou equipament estarà situat en un punt cèntric de Manresa, al barri antic, que també tindrà una sortida ràpida cap a les carreteres que rodegen la ciutat i permetran desplaçaments ràpids.