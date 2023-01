Una setantena de professionals han participat en la jornada ‘Actualització sobre patologia del sòl pelvià des de l’atenció primària' que s’ha celebrat a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Ha sigut una iniciativa de la Unitat de Sòl Pelvià de la Fundació Althaia amb l’objectiu de reforçar el treball en xarxa i la coordinació amb l’atenció primària per tal de fer un abordatge transversal d’aquesta problemàtica.

També per donar visibilitat a una patologia que encara és molt tabú entre les persones que les pateixen. Pot causar, per exemple, incontinència urinària i fecal.

En el decurs de la jornada es va donar a conèixer la tasca de la Unitat de Sòl Pelvià d’Althaia, una unitat transversal i multidisciplinària formada per professionals dels serveis de Medicina Física i Rehabilitació, Ginecologia i Obstetrícia, Urologia, Cirurgia general, Digestologia, la Divisió de Salut Mental i el Servei d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) del Bages-Solsonès.

Aquesta unitat atén de forma transversal pacients amb diferents tipus de disfuncions del sòl pelvià, com són incontinència urinària i incontinència fecal tant femenina com masculina, restrenyiment, prolapses genitals de bufeta, úter o recte i dolor pelvià. A partir d'unes exploracions complementàries, es realitza el diagnòstic i es prescriuen els tractaments específics més adients per a cada pacient, que poden ser des de tractaments rehabilitadors i mèdics fins a quirúrgics. També tractaments grupals preventius de disfuncions de sòl pelvià tant prepart com postpart.

El paper de primària

En paral·lel, s’ha parlat del paper de l’atenció primària, com a primer esglaó de l’assistència sanitària de la població, en la detecció i tractament de les disfuncions del sòl pelvià sobretot tenint en compte el silenci que acostuma a envoltar aquestes patologies, fet que en dificulta el diagnòstic i una detecció precoç.

També s’han tractat els circuits de derivació a la Unitat de Sòl Pelvià i el flux de pacients. Cal tenir en compte que la relació entre l’atenció primària i l’hospitalària és fonamental per assolir una resolució adequada de la problemàtica dels pacients amb aquesta patologia.

Què és?

El sòl pelvià és un sistema de músculs i lligaments que tanquen la part inferior de la cavitat abdominal. La seva funció principal és la subjecció i suport dels òrgans pelvians en contra de les forces de la gravetat. Permet la continència urinària i fecal, la funció sexual i la reproducció.

L’embaràs i el part són entre les principals causes que provoquen el debilitament del sòl pelvià, tot i que n’hi ha d’altres, com la pràctica d’activitat física d’impacte, la menopausa, factors genètics, determinades cirurgies –com l’extirpació de l’úter o de la pròstata–, hàbits quotidians com aguantar-se l’orina, i l’obesitat, entre d’altres. Tot i que és fonamentalment una patologia femenina, també pot afectar homes.

El manteniment d’un bon to de la musculatura pelviana pot contribuir a impedir i prevenir l’aparició de símptomes de disfunció. Alguns consells per evitar disfuncions del sòl pelvià són:

Els consells