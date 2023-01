Manresa va reduint el nombre de bancs de formigó, que són el 17% de 2.373

L’espai públic de Manresa disposa de 2.373 bancs, dels quals 406 són de formigó, un percentatge que va de baixa i encara ho farà més després de la moció aprovada en aquest sentit en el ple de dijous.

Segons va explicar el regidor de Qualitat Urbana i Via Pública, Josep Gili (JxM), les dades dels darrers tres any confirmen la voluntat i el compromís que en les noves urbanitzacions dels espais públics sempre es disposin bancs específicament dissenyats per a la funció de seure.

Així, entre el 2020 i el 2022 es van instal·lar 136 nous bancs, dels quals 123 (90%) eren de fusta amb respatller.

El regidor de Via Pública va explicar que tot i que de forma prioritària les propostes d’ordenació dels espais públics es decanten per la disposició de bancs amb unes característiques ergonòmiques contrastades quant a la seva comoditat -de fusta i amb respatller-, «en determinades situacions, cal optar per elements amb menys requeriments de manteniment i amb formes que compleixin una funció delimitadora, d’organització de l’espai públic i de protecció dels espais reservats als vianants».

Segons el regidor, això també explica la col·locació de bancs amb estructura de formigó.

12 tipus diferents

A Manresa hi ha bancs de 12 tipus diferent per material i forma segons l’entorn rural o urbà en el qual es disposin.

Gili va aportar aquesta informació en el debat de la moció presentada per Fem Manresa per retirar bancs de formigó i prioritzar els que siguin de fusta.

Després d’arribar a una posició de consens entre Fem i l’equip de govern d’ERC i Junts es va aprovar una esmena de substitució per 21 vots a favor, també si va afegir el regidor de Ciutadans Andrés Rojo i el no adscrit Miguel Cerezo, i l’abstenció dels socialistes.

En la moció aprovada l’Ajuntament es compromet «a seguir prioritzant, en qualsevol projecte urbanístic que desenvolupi , l’ús i la comoditat dels elements de l’espai públic per damunt d’altres criteris estètics i de disseny i a incorporar la diversitat d’experiències i realitats de les persones que en fan ús». El text aprovat compromet específicament l’Ajuntament a «prioritzar la col·locació de bancs amb elements de fusta i respatller (ergonòmics) en les noves actuacions i urbanitzacions de places, carrers i parcs».

I només es proposaran bancs d’altres materials i formes «en aquelles localitzacions on o bé es fa difícil garantir-ne el seu manteniment o bé tenen una doble funcionalitat com a elements delimitadors d’un espai».

Finalment, l’Ajuntament de Manresa es compromet a fer un estudi dels espais on hi hagi bancs de formigó i substituir-los progressivament i quan sigui necessari per altres bancs que siguin més ergonòmics i còmodes per les persones que en fan ús.