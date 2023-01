El cas de la presumpta violació del futbolista Dani Alves a una jove de 23 anys a la discoteca Sutton de Barcelona ha fet saltar les alarmes sobre la seguretat en l'oci nocturn. Tot i això, els experts han coincidit en la bona feina dels professionals de la discoteca barcelonina des del moment en què la víctima va alertar de la situació. I és que els locals d'oci nocturn compten amb protocols que estableixen les mesures que han de prendre els seus treballadors en cas de trobar-se amb un cas d'assetjament sexual. En aquest sentit, les discoteques bagenques consultades per aquest diari afirmen que disposen de protocols i que estan preparades per actuar si és necessari, malgrat que asseguren que no es donen moltes denúncies d'assetjament sexual en l'oci nocturn de la comarca.

El Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya disposa d'un protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci que pot utilitzar qualsevol discoteca. Aquest pla contempla accions preventives com analitzar possibles espais de risc del local. En cas que es detecti una situació d'assetjament sexual, se li ha d'oferir un espai tranquil i segur a la víctima i se l'ha d'informar de com actuar. En cas que vulgui posar denúncia o avisar els serveis d'emergència serà el propi centre qui trucarà. Si es tracta d'una infracció administrativa, la víctima podrà decidir no trucar i es podrà expulsar l'infractor del local.

El Grup Ítaca, propietari de la discoteca SevenSeven a Manresa i de Cocovillage i Villamartini a Sant Fruitós de Bages, compta amb el protocol d'Interior. "Tot està reguladíssim des de fa temps, també abans que sortís tot el tema de les punxades i les drogues a les begudes fa uns mesos", diu Roger Clotet, un dels socis del grup. En aquest sentit destaca que el Departament, a través dels Mossos d'Esquadra, i la mateixa Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn (FECALON), no només estan apostant per informar dels protocols sinó que s'estan duent a terme formacions presencials als professionals de les discoteques per tal que estiguin preparats en cas que hagin d'actuar. "Fa dues setmanes ens van ver una formació 'in situ' abans d'obrir en la què hi participava tot el personal que treballa a la discoteca com cambrers o personal de seguretat", explica Clotet.

Tot i això les discoteques poden elaborar els seus propis plans d'actuació. Stroika en va elaborar un de propi fa uns 4 o 5 anys de forma conjunta amb altres clubs d'arreu de Catalunya i en el marc de la iniciativa "No Callem" promoguda per l'Ajuntament de Barcelona. "El protocol el vam començar a aplicar fa 4 o 5 anys. No és cosa de dos dies, el tenim molt interioritzat", explica Dani Castellano director de la sala Stroika i de Cases de la Música.

A més, el local compte amb cartells informatius que fan referència al protocol i que poden informar a les possibles víctimes així com tenir un paper disuassori pels agressors. En el cas que es produeixi una infracció greu, el protocol contempla entregar un flyer a la víctima en què l'informa de quins passos pot seguir, però la direcció assegura que de moment no n'han hagut d'entregar mai cap perquè no s'ha donat cap cas greu.

Un dels mètodes utilitzats per locals d'oci nocturn d'arreu del país és "Ask for Angela". Consisteix en què si una víctima li diu aquestes paraules a un cambrer, ell pot avisar de forma discreta a un taxi o als responsables del local en matèria d'assetjament sexual per tal d'actuar sense que l'agressor es doni compte que la víctima ha alertat dels fets. Tot i això els locals del Bages consultats asseguren que, tot i que el personal coneix la tècnica, mai han rebut cap alerta en aquest sentit. "El tema d’Ask for Angela està molt bé, però s'ha de tenir en compte que cada local té les seves especifitats", explica Jordi Cortés, propietari de la discoteca Sielu, que afegeix que és bàsic actuar amb sentit comú.

Les discoteques consultades coincideixen amb què el tema de l'assetjament sexual preocupa pel què implica, però no perquè es donin molts casos a la comarca. "Gairebé no hem tingut casos, l’únic que recordo no va fer falta avisar els Mossos d'Esquadra", explica Sonia Garcia, propietària de les discoteques Dolce City i els dos locals d'Otium, a Manresa. "Recordo un cas d’una persona que va ficar mà a unes noies i vam activar el protocol. Les noies ens van avisar, els vam demanar si volien denunciar, no van voler i en aquell moment vam expulsar a l’home del local i des de llavors ha quedat vetat", explica Garcia.

En el cas de Sielu també asseguren que no tenen molts casos d'aquest tipus i que, en tot cas, no arriben a ser tan greus com violacions. "Nosaltres fa molt temps que no tenim cap situació d’aquest tipus. En tot cas, qualsevol persona que ens demana ajuda l’atenem amb el nostre protocol", afirma Cortés. Tot i això és possible que el protocol no s'arribi a activar si la víctima no alerta als treballadors o si cap d'ells ho presencia, i això no sempre passa quan es produeix un cas d'assetjament sexual dins d'una discoteca.

"Casos com un noi que molesta a una noia i ens avisa o algun cas en què hi ha un ordre d’allunyament pel mig entre dues persones que estan a la discoteca. Recordo un cop que vam avisar els Mossos com estableix el protocol i el noi va marxar abans que s'arribés a produir cap actuació", explica un dels socis del Grup Ítaca.

També han hagut d'activar el protocol a Stroika en alguna ocasió. "Nosaltres ens hem trobat algun cas d’assetjament sexual de poca intensitat, però mai ens hem trobat amb algú que demani ajuda de forma discreta com ‘Ask for Angela", afirma Castellano.

En aquest sentit, assegura que l'oci nocturn a la comarca es segur. "Ens preocupa més la violència en general que els casos d’assetjament sexual en si ja que a Manresa els problemes de violència han augmentat, afirma Clotet.

"No preocupa excessivament perquè no ens hi trobem molt. A nivell de violència en general nosaltres no tenim preocupació en aquest sentit", afirma per altra banda Castellano, que destaca que Stroika és una sala en què "hi ha molt bon rotllo entre els usuaris i tenim un ambient que pot recordar a una festa major, no és un públic conflictiu". Algunes de les discoteques consultades també afirmen que és més fàcil tenir un control d'aquestes situacions en un municipi com Manresa que en una ciutat com pot ser Barcelona ja que la gent es coneix més entre si i per tant és més fàcil trobar algú de confiança que et pugui donar suport. "Al final tenim el punt a favor que en una ciutat com Manresa tothom es pot conèixer més o menys", diu el director d'Stroika.